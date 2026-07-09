Una luz morada se le enciende a Sebastián Padilla

En medio de un momento bastante oscuro para el Municipal Liberia, en el que se quedó sin aval para competir en Primera División, surge una luz morada para el jugador Sebastián Padilla.

Teletica.com confirmó con diferentes fuentes el interés del jugador de vestirse con los colores de Saprissa y que el tema gira en ambas vías, luego de que la Federación Costarricense de Fútbol reconfirmara que los liberianos no competirán más en la máxima categoría.

Este medio conoció que las miradas entre ambas partes datan de tiempo atrás, cuando existió un acercamiento de directiva a directiva.



Eso sí, desde la S han sido radicales al no hacer nada hasta que la situación liberiana se aclare.

El jugador tiene 21 años y posee muy buenas condiciones.

Padilla brilló con los liberianos, club con el que debutó y rápidamente se logró un campo en el once del técnico Saturnino Cardozo.



Incluso, hace unos días, los morados disputaron un partido amistoso contra los liberianos en el que los capitanes de Saprissa habrían aprovechado para conversar con el joven talento.

El futbolista es nativo de Bagaces.