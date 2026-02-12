Deportivo Saprissa
Un gol hasta el cielo: Jefferson Brenes dedicó anotación a su hermano
Video: Este fue el golazo que marcó el volante morado.
El volante del Deportivo Saprissa, Jefferson Brenes, anotó un gol con dedicatoria especial hasta el cielo.
Brenes le dedicó el gol que le marcó a Carmelita a su hermano, Óscar Brenes, que falleció el pasado lunes.
El golazo de Jefferson Brenes pic.twitter.com/AtKowSDjzR— TD Más (@tdmascrc) February 12, 2026
Un gol diferente con una dedicatoria muy especial, estamos contigo Jefferson 💜 pic.twitter.com/HEE6CDWMpb— Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) February 12, 2026
En la celebración del tanto, Brenes se levantó su camiseta y tenía este mensaje: "Te extrañamos hermano".
Incluso, el Saprissa en sus redes le publicó este miércoles este mensaje.
