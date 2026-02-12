Un gol hasta el cielo: Jefferson Brenes dedicó anotación a su hermano

El volante del Deportivo Saprissa, Jefferson Brenes, anotó un gol con dedicatoria especial hasta el cielo.

Brenes le dedicó el gol que le marcó a Carmelita a su hermano, Óscar Brenes, que falleció el pasado lunes.

El golazo de Jefferson Brenes pic.twitter.com/AtKowSDjzR — TD Más (@tdmascrc) February 12, 2026

Un gol diferente con una dedicatoria muy especial, estamos contigo Jefferson 💜 pic.twitter.com/HEE6CDWMpb — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) February 12, 2026

En la celebración del tanto, Brenes se levantó su camiseta y tenía este mensaje: "Te extrañamos hermano".

Incluso, el Saprissa en sus redes le publicó este miércoles este mensaje.