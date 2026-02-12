EN VIVO
Deportivo Saprissa

Un gol hasta el cielo: Jefferson Brenes dedicó anotación a su hermano

Video: Este fue el golazo que marcó el volante morado.

Foto: Deportivo Saprissa
Por Daniel Jiménez 11 de febrero de 2026, 18:54 PM

El volante del Deportivo Saprissa, Jefferson Brenes, anotó un gol con dedicatoria especial hasta el cielo.

Brenes le dedicó el gol que le marcó a Carmelita a su hermano, Óscar Brenes, que falleció el pasado lunes.

En la celebración del tanto, Brenes se levantó su camiseta y tenía este mensaje: "Te extrañamos hermano".

Incluso, el Saprissa en sus redes le publicó este miércoles este mensaje.

