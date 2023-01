Un año de tensiones: Las relaciones de Saprissa y Christian Bolaños

17 de enero de 2023, 10:08 AM

Este fin de semana Saprissa derrotó 3-0 a Guanacasteca, pero tras el partido parece que el tema más importante ha sido la situación de Christian Bolaños, no el primer paso morado hacia su meta de conseguir el bicampeonato.

"Christian se lesionó martes de la semana pasada, no estuvo en los 90 Minutos por la Vida, volvió hasta esta semana en los entrenamientos", respondió el estratega Jeaustin Campos al ser consultado por la ausencia de Bolaños.

Salas explotó en redes sociales: “No soy de hablar de fútbol, pero odio las mentiras. Lesionado ???. Dónde ??? Será que vivo con otro que no es mi esposo ?”.

Y agregó: "¿Por qué mejor no decimos la verdad y listo?. Es tan fácil mandar a enterrar a un jugador y querer hacer que la afición se olvide de él, donde todos sabemos que ha sido un profesional dentro y fuera de la cancha por 22 años de carrera, aceptando el rol que le toque… Pero no soporto cuando quieren manipular a la afición y hacerlo a él quedar mal.

En agosto pasado, Bolaños se encontraba en condiciones de entrar al terreno de juego, pero no encontraba minutos.

"En todo el mundo pasa esto que hay jugadores que tienen un poco más de edad y no juegan tanto, así que no me voy a ponerme a comparar el entrenamiento de los más jóvenes con el trabajo que hace Bolaños, porque sería injusto", indicó.