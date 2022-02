Ulises Segura llega al Saprissa con un año y cuatro meses sin jugar

Un año y cuatro meses de inactividad. Así llega el volante Ulises Segura de 29 años al Deportivo Saprissa, que este martes fue presentado oficialmente.

Segura sufrió una lesión en su rodilla izquierda que lo hizo pasar por el quirófano en abril del 2021.

Sin embargo, su último partido oficial data del 13 de setiembre del 2020 cuando aún militaba con el DC United y en un duelo que perdió 0-2 ante el New York Red Bull.

Pese a esta condición, el volante recibió su alta médica en noviembre anterior y ahora asegura venir con todo en su regreso a Tibás.

“Estoy listo para competir. Desde noviembre me dieron alta médica. Me he estado preparando todo diciembre y enero con entrenamientos con mi exequipo y entrenador personal.

“Mi lesión está superada y lo que más deseo es minutos en entrenamiento y la cancha me irá diciendo cómo me estoy sintiendo, vengo deseoso de poder aportar al Saprissa”, indicó.

Segura llega procedente del FC Austin de la MLS, donde no disputó ni un solo minuto tras ocho meses de recuperación.

“Cuando tuve la cirugía fue mi primera lesión grave, siempre estuve acompañado de mi esposa y mis hijas y de mi familia en Costa Rica.

“Tengo muy clara la responsabilidad que conlleva vestir esta camiseta. En Saprissa todos los años se exigen los títulos y a eso venimos”, afirmó.

Ulises Segura utilizará el número 30 en su espalda para la presente temporada.