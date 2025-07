¿Tuvo más cuidado Saprissa en el reciente mercado de fichajes?

Saprissa ya cerró su planilla de cara al siguiente torneo.

Los morados incorporaron así a tres futbolistas: los panameños Gustavo Herrera y Newton Williams, así como el volante costarricense Mauricio Villalobos, proveniente del descendido Santa Ana FC.

Curiosamente, los tres fichajes llegan en condición de préstamo y ninguno fue compra, algo muy particular para el club morado acostumbrado a grandes incorporaciones.

Pero, ¿fue algo circunstancial o una estrategia de los tibaseños para blindarse tras algunos fichajes fallidos del pasado?

Para el presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, la situación es particular y se da por la coyuntura de los futbolistas que se trajeron para este semestre.

“Yo creo que es circunstancial, sinceramente, el tema de que sea por préstamo, porque así se dio, pues eran jugadores que queríamos que estaban bajo contrato, tiene sus pro y contras que sea así y al final da la opción de compra de que si el jugador se consolida ejerce uno eso, de pronto baja uno el riesgo, pero no le diría que es la política nuestra y a veces pasará que sea compra o que vengan como agentes libres, etc.”, mencionó el jerarca saprissista.

Rojas explicó a Teletica.com que esto no significa que ahora se vaya a tener una política así y más bien cree que el club ha sabido fichar adecuadamente en los últimos años.

“Porque haya habido un par de errores, no viene a borrar lo que hemos hecho por muchísimos años y más allá de crítica o no, o de que no haya sido bueno el último año, no dudo de que sabemos fichar y si no supiéramos fichar no seríamos el equipo más exitoso de la última década”, indicó.

Comisión deportiva más cuidadosa.

Por su parte, Erick Lonis, miembro del comité deportivo del Saprissa, fue más allá y explicó que es parte de un cambio que quieren ir implementando dentro del club.

“Exactamente, es como usted lo dice. Una de las cosas que yo quiero implementar aquí son los índices financieros deportivos, es decir, saber cuánto gana un jugador y con respecto a lo que gana a los minutos jugados, a la incidencia que tenga en el juego, determinar ciertos valores que nos digan si ese jugador está cumpliendo con los parámetros que nosotros tenemos que establecer.

“Entonces, eso nos va a servir en el futuro para analizar mejor las contrataciones porque podemos aplicarle esas fórmulas a los que van a venir. Pero para eso debemos tener datos. Entonces, necesitamos implementar también un departamento que mide esas cosas”, explicó a fondo el miembro del comité deportivo.

Lonis reconoció que todo esto es parte de un tema de más cuidado por parte del Saprissa a la hora de traer jugadores extranjeros.

“Nosotros estamos teniendo muchísimo más cuidado con las contrataciones porque si ustedes se ponen a ver, igual me gustaría tener los datos, pero si ustedes se ponen a ver el porcentaje de éxito de jugadores extranjeros en Costa Rica es muy bajo. Si ustedes se ponen a ver la rotación en la mayoría de los equipos es muy alta.

“O sea, se traen cuatro extranjeros, después se van, después tres, y se van. Eso en la mayoría de los equipos resulta en pérdidas financieras, pérdidas de tiempo, frustración y queremos minimizar ese riesgo”, enfatizó.

Saprissa ya tiene varias semanas de pretemporada y el técnico Paulo Wanchope tuvo una reunión clave con Lonis para conocer el balance de la planilla en general.