¿Tuvo algo que ver Iñaki Alonso en fichaje de Sabin Merino con Saprissa? El técnico responde

Saprissa sorprendió el 27 de diciembre de 2024 cuando hizo oficial el fichaje del español Sabin Merino.

Por su currículum, la afición morada comenzó con una expectativa alta, pues ha estado en clubes como Ahletic de Bilbao y en el Leganés de LaLiga.

Su realidad a finales de abril es totalmente otra. La expectativa chocó de frente con realidad: su fichaje no ha pesado en el club y la exigencia en Saprissa es máxima.

El español ha jugado 406 minutos y ha marcado un gol (ante Alajuelense). Debido a su bajo rendimiento, Teletica.com conversó con el exentrenador morado, Iñaki Alonso, para analizar por qué no le ha ido bien en el Monstruo y aclarar de una vez por todas si él tuvo algo que ver en el fichaje.

—¿Usted tuvo algo que ver con el fichaje de Sabin Merino en Saprissa?

No, que va nunca. Es un fichaje que hizo el Deportivo Saprissa y lo único que hace Iñaki Alonso es cuando Sabin Merino y su agente se ponen en contacto para preguntarme por el club, la institución y Costa Rica lo que hago es hablar bien y ponerles en pista que van a un gran club con mucha exigencia y a un gran país como es Costa Rica.



—No tuvo nada que ver entonces...



No, yo no hago las visorias ni seguimientos, hay gente en España que me pueden preguntar por gente de Costa Rica y trato siempre de ayudar, pero en el caso de Sabin Merino, lo único que hago es de alguna manera ante no conocer Costa Rica, Saprissa ni la liga costarricense, pues hablarle lo que yo viví y lo que yo viví fue bueno. Un jugador que tiene mucho caché en trayectoria en Costa Rica lo podría hacer bien.



—¿Por qué no le ha ido bien a Sabin Merino en Saprissa?

Ustedes que están ahí deberían apreciar mucho más el proceso que ha tenido, yo sé que varios jugadores no se pudieron inscribir y uno fue Sabin Merino y es que no sé en qué jornada debutó. Es un jugador que venía de jugar en España en un equipo modesto en Segunda División y se quedó cortado y no tenía equipo porque tenía otras aspiraciones. Venía de estar varado por un tiempo, desde la distancia yo vi que jugó muchos partidos a 90 minutos y eso, para mí, es una de las claves porque luego se lesionó y vi que había estado lesionado mucho tiempo y ante eso ha entrado Ariel y es un jugador importante.

El proceso, lo que yo valoro desde la distancia, es que ha sido muy irregular, un jugador que tiene experiencia, que había estado parado, es lo mismo que un lesionado, un día juega 10 minutos, luego 20, el siguiente 30, creo que la progresión tuvo que ser de otra manera.



—La exigencia en Saprissa es máxima y a él no lo han acompañado los números: ¿Debe Saprissa buscar otro delantero o mantenerlo en el equipo?



No sé cómo está entrenando, no sé si está sacando lo que debería de aportar, debe ser lógico que haya jugadores que cuando van a otras ligas les cuesta más.

El proceso no ha sido bueno ni lógico, por lo que yo le conozco históricamente, lo que le he visto hace un año en Segunda División, le he visto hacer goles, es mucho más importante la Segunda de España que varias primeras divisiones de otros países en Europa. No sé por cuánto tiempo firmó, pero en fútbol, como tú sabes, lo que manda son los resultados.