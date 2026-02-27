Tú a tú por la historia: ¿Cuántos goles le faltan a Ariel Rodríguez para alcanzar a Evaristo Coronado?
Estos son los datos sobre la carrera de Ariel en su lucha por colocar su nombre como el más goleador en la historia del club.
En los últimos días se ha generado mucha discusión sobre cuántos goles tiene el delantero del Deportivo Saprissa Ariel Rodríguez y cuántos le faltan para igualar o sobrepasar al histórico Evaristo Coronado.
El periodista y estadígrafo Gerardo Coto Cover zanjó cualquier ápice de duda al desgranar los números puros y duros.
Coto aclaró que una cosa es el goleo por todas las competencias oficiales; es decir, campeonato nacional, copas, recopas y torneos internacionales; y otra es el goleo exclusivamente por torneo nacional.
En la lucha por el goleo histórico del Deportivo Saprissa, en todas las competencias, Rodríguez está a 19 anotaciones de igualar a Evaristo, mientras que si se quiere tomar en cuenta solo por el campeonato nacional, Rodríguez está a 29 tantos.
Yo puedo ver los libros y las fotos y siempre voy a salir", comentó Rodríguez a los medios de comunicación."Estoy feliz porque cuando me vaya de aquí mi nombre va a estar ahí, gracias a Dios, la competencia es contra mí mismo.
Luego de marcar el gol del triunfo en el clásico nacional, Rodríguez indicó: "creo que ya me puedo tomar un cafecito con Evaristo, ojalá me invite".
Aunque eso sí: el atacante fue enfático en que esto es un deporte colectivo y que su principal anhelo es ver al equipo campeón.
"Es algo muy bonito, vamos paso a paso, me encantaría ser el número uno, pero para mí, se los juro y de corazón lo digo, lo primordial es Saprissa y que seamos campeones, y si eso viene acompañado será buenísimo para mi historia en este club", concluyó.
La carrera de Ariel y Evaristo en todas las competiciones:
1. Evaristo Coronado: 164
2. Ariel Rodríguez: 145
La carrera de Ariel y Evaristo por torneo nacional:
1. Evaristo Coronado: 148
2. Ariel Rodríguez: 119
Algunas cifras interesantes:
Evaristo tiene 148 en campeonato nacional, uno en una Copa y 15 en eventos internacionales, por su parte, Ariel contabiliza en torneo nacional, 11 en Copas y 15 en competiciones internacionales.
Top 10 de goleadores de Saprissa en todas las competiciones:
1. Evaristo Coronado: 164
2. Ariel Rodríguez: 145
3. Edgar Marín: 140
4. Eduardo Chavarría: 118
5. Walter Centeno: 113
6. Álvaro Saborío: 107
7. Alonso Solís: 104
8. Jorge "Cuty" Monge: 103
9. Francisco "Chico" Hernández: 98
10. Carlos Solano: 94
Top 10 de goleadores de Saprissa por campeonato nacional:
1. Evaristo Coronado: 148
2. Ariel Rodríguez: 119
3. Edgar Marín: 108
4. Eduardo "Flaco" Chavarría: 104
5. Álvaro Saborío: 96
6. Jorge "Cuty" Monge: 93
7. Alonso Solís: 93
8. Walter Centeno: 93
9. Rodolfo Herrera: 84
10. Víctor Ruiz: 78