Tú a tú por la historia: ¿Cuántos goles le faltan a Ariel Rodríguez para alcanzar a Evaristo Coronado?

En los últimos días se ha generado mucha discusión sobre cuántos goles tiene el delantero del Deportivo Saprissa Ariel Rodríguez y cuántos le faltan para igualar o sobrepasar al histórico Evaristo Coronado.



El periodista y estadígrafo Gerardo Coto Cover zanjó cualquier ápice de duda al desgranar los números puros y duros.



Coto aclaró que una cosa es el goleo por todas las competencias oficiales; es decir, campeonato nacional, copas, recopas y torneos internacionales; y otra es el goleo exclusivamente por torneo nacional.



En la lucha por el goleo histórico del Deportivo Saprissa, en todas las competencias, Rodríguez está a 19 anotaciones de igualar a Evaristo, mientras que si se quiere tomar en cuenta solo por el campeonato nacional, Rodríguez está a 29 tantos.

﻿"Estoy feliz porque cuando me vaya de aquí mi nombre va a estar ahí, gracias a Dios, la competencia es contra mí mismo. Yo puedo ver los libros y las fotos y siempre voy a salir", comentó Rodríguez a los medios de comunicación.

Luego de marcar el gol del triunfo en el clásico nacional, Rodríguez indicó: "creo que ya me puedo tomar un cafecito con Evaristo, ojalá me invite".

Aunque eso sí: el atacante fue enfático en que esto es un deporte colectivo y que su principal anhelo es ver al equipo campeón.

"Es algo muy bonito, vamos paso a paso, me encantaría ser el número uno, pero para mí, se los juro y de corazón lo digo, lo primordial es Saprissa y que seamos campeones, y si eso viene acompañado será buenísimo para mi historia en este club", concluyó.

La carrera de Ariel y Evaristo en todas las competiciones:



1. Evaristo Coronado: 164

2. Ariel Rodríguez: 145



La carrera de Ariel y Evaristo por torneo nacional:



1. Evaristo Coronado: 148

2. Ariel Rodríguez: 119



Algunas cifras interesantes:



Evaristo tiene 148 en campeonato nacional, uno en una Copa y 15 en eventos internacionales, por su parte, Ariel contabiliza en torneo nacional, 11 en Copas y 15 en competiciones internacionales.​

Top 10 de goleadores de Saprissa en todas las competiciones:



1. Evaristo Coronado: 164

2. Ariel Rodríguez: 145

3. Edgar Marín: 140

4. Eduardo Chavarría: 118

5. Walter Centeno: 113

6. Álvaro Saborío: 107

7. Alonso Solís: 104

8. Jorge "Cuty" Monge: 103

9. Francisco "Chico" Hernández: 98

10. Carlos Solano: 94



Top 10 de goleadores de Saprissa por campeonato nacional:



1. Evaristo Coronado: 148

2. Ariel Rodríguez: 119

3. Edgar Marín: 108

4. Eduardo "Flaco" Chavarría: 104

5. Álvaro Saborío: 96

6. Jorge "Cuty" Monge: 93

7. Alonso Solís: 93

8. Walter Centeno: 93

9. Rodolfo Herrera: 84

10. Víctor Ruiz: 78

