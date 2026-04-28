Tribunal Disciplinario analizará este martes caso de Mariano Torres y comisario de Unafut

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol se reúne este martes para conocer las sanciones de la fecha 18 del Clausura.

En dicha sesión se observan los informes arbitrales y de comisario, por lo que se tocará el tema del capitán de Saprissa, Mariano Torres, y el comisario de Unafut, Erick Mora.

Imágenes captadas por Tigo Sports:

Fecha a fecha, la decisión que toma este Tribunal sobre los castigos es notificada a los clubes y, posteriormente, la Federación realiza un comunicado de prensa para los medios y aficionados en general.

En caso de una eventual sanción al capitán, el Deportivo Saprissa puede apelar lo que el Tribunal decida y los integrantes deberán resolver dicho reclamo antes de que se realicen los siguientes partidos para garantizar los derechos de ambas partes en el proceso.

¿Qué dice el informe arbitral?

Teletica.com obtuvo, en primicia, el informe arbitral de Steven Madrigal, quien reportó lo siguiente en el apartado de "Otros incidentes": "Al finalizar el juego, ya en camerinos, el comisario del juego Erick Mora Segura, nos informa que al minuto 34 cuando el juego se detuvo por situaciones entre aficionados del equipo Deportivo Saprissa en la gradería este, el jugador #20 Mariano Torres del equipo Deportivo Saprissa, le manoteó su brazo donde tenía sujeto su celular".

Además, en la casilla denominada "Incidentes del partido se desprenden dos:

1-Al minuto 34 se detuvo el juego debido a situaciones de seguridad en la gradería este por aficionados identificados con la camisa del Deportivo Saprissa y se reanudó al minuto 41 con la situación controlada.

2-El inicio del segundo tiempo se atrasó 5 minutos debido a una situación que se presento en la gradería este por parte de los aficionados identificados con la camisa del Deportivo Saprissa.

¿Qué dice el reglamento sobre los informes de los Oficiales de Partido?

En el artículo 102 del Reglamento Disciplinario de la temporada 2025-2026 indica que "en caso de que no coincida el contenido literal de los informes del(los) comisario(s) con el del cuerpo arbitral, y en defecto de disponer de algún medio o elemento que permita dar primacía a alguna de las versiones de que se dispone, la expuesta en el informe del árbitro será la que prevalezca en relación con los hechos acaecidos en el terreno de juego; y tratándose de los ocurridos fuera del mismo, privará el informe del comisario del partido".

En el texto se desprende que "los informes se presumen ciertos y dan plena fe de lo reportado para el Tribunal Disciplinario".

¿Qué dice el reglamento sobre faltas muy graves dentro de un partido?

Además, en Teletica Deportes Radio se mencionó a qué se expone Mariano en caso de que el tema esté especificado en el informe arbitral.

Artículo 38: Faltas Muy Graves Dentro de un Partido de Fútbol. Considerando la gravedad de la falta, a quien siendo o no expulsado del terreno de juego, cometa alguna de las faltas señaladas en este artículo contra oficiales, oficiales de partido y aficionados, se le sancionará de la manera siguiente:

1. Será sancionado con una suspensión de tres partidos y una multa de doscientos

mil colones (₡200.000) la primera vez, cuatro partidos y una multa de trescientos

mil colones (₡300.000) la segunda vez y cinco partidos y una multa de

cuatrocientos cincuenta mil colones (₡450.000) la tercera vez y siguientes, por

insultar, provocar, ofender o amenazar o utilizar lenguaje ofensivo, grosero u

obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales y oficiales de partido,

así como a miembros de la Cruz Roja o grupo de apoyo análogo o a la Autoridad

Pública, personal de prensa, comunicadores o empresas de comunicación

debidamente acreditados, aficionados o público en general.

2. Será sancionado con una suspensión de cuatro partidos y multa de quinientos

mil colones (₡500.000) la primera vez, suspensión de cinco partidos y multa de

setecientos cincuenta mil colones (₡750.000) la segunda vez y suspensión de

seis partidos y multa de un millón doscientos cincuenta mil colones (₡1.250.000)

la tercera vez y siguientes, a quien acuda a las vías de hecho por golpear de

cualquier manera mediante el empleo desmesurado de la fuerza y violencia, con

cualquier parte del cuerpo así como dar codazos, puñetazos, patadas,

zancadillear, tirar, empujar con las manos o con cualquier parte del cuerpo,

majar, morder, rasguñar, o lanzar objetos contra oficiales, así como a miembros

de la Cruz Roja o grupo de apoyo análogo o a la Autoridad Pública, personal de

prensa, comunicadores o empresas de comunicación debidamente acreditados,

aficionados o público en general, y se sancionará con una suspensión de dos

meses a dos años si la acción descrita en este inciso fuese contra oficiales de

partido.