Tribunal de Apelaciones tomó esta decisión final con Mariano Torres y Fidel Escobar

El Tribunal de Apelaciones informó que mantuvo la sanción que el Tribunal Disciplinario interpuso a los jugadores del Deportivo Saprissa Mariano Torres y Fidel Escobar.

Los dos futbolistas tuvieron un castigo de tres partidos por un incidente con el comisario de Unafut, Erick Mora, en el partido entre los morados y Puntarenas FC.

"De conformidad con el artículo 114 del Código Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol, el Tribunal dispuso comunicar de manera inmediata la decisión, con el fin de no afectar la planificación deportiva del equipo", informó el Tribunal.

Esta instancia destacó que los morados tienen un plazo de 10 días hábiles para solicitar las consideraciones de la decisión.



Con esta resolución, el proceso se da por concluido en la vía administrativa dentro de la Federación.

