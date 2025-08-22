Tres técnicos en menos de un año… Así se ha movido el turbulento banquillo del Saprissa

Si usted se pregunta quién era el técnico del Saprissa hace precisamente un año, es decir, en agosto del 2024, la respuesta es el mismo que fue presentado este viernes, Vladimir Quesada.

Como si el tiempo no hubiera corrido, Saprissa presentó este viernes a Quesada como sustituto de Paulo César Wanchope, sumando así su tercer cambio en el banquillo en menos de un año. Irreconocible el banquillo morado.

Tras comenzar dando tumbos el equipo en el Apertura 2024, Saprissa decidió apartar a Vladimir el 6 de octubre.

El estratega había firmado los títulos del Clausura 2023, Apertura 2024 y Clausura 2024, alcanzando así el tetracampeonato y el título 40 para la institución, también ganó la Súper Copa y la Recopa 2023.

Además, anteriormente en su primer periodo del 2017 al 2019, ya había conseguido el Clausura 2018.

Solo un día después, los morados anunciaron la llegada de José Giacone al banquillo.

El argentino no tuvo mucha suerte y tras alcanzar las semifinales del Apertura 2024, Saprissa falló en la misión de conseguir el pentacampeonato.

Giacone comenzó el año dirigiendo a los tibaseños, pero tampoco le fue bien y quedó fuera en marzo tras fracasar en la Copa de Campeones de Concacaf.

Pocas horas después, la decisión estaba tomada: Paulo Wanchope asumía el banquillo con mucha ilusión.

Pero cinco meses y 21 partidos después y todo un año sin títulos, Wanchope quedó fuera este viernes, dejando un 60% de rendimiento y a 24 horas de enfrentar el partido ante Sporting FC.

​Los pecados de Wanchope fueron un resultado por la mínima ante el Verdes de Belice, empate ante Liberia, revés ante Cartaginés y la estrepitosa caída ante Independiente de Panamá en Copa Centroamericana.

La directiva morada no esperó y otra vez nombró a Vladimir Quesada, volviendo al mismo técnico que tenía un año atrás.

10 movimientos en seis años.

Pero si vamos más allá, vemos lo que ha sido la “silla caliente” que tiene el Saprissa en su banco.

En seis años han desfilado por Tibás siete entrenadores y se registran 10 cambios y en tres de esas ocasiones el escogido ha sido el propio Vladimir.

Quesada dejó el cargo tras dos años en el 2019, luego tomó el equipo Walter Centeno del 2019 al 2021.

Tras el Paté desfilaron: Roy Myers, Mauricio Wright y el español Iñaki Alonso; todos ellos en el 2021.

Alonso fue cesado en el 2022 y ahí estuvo Jeaustin Campos por año, luego nuevamente arribó Vladimir Quesada por todo el 2023 y parte del 2024, hasta ser despedido y dar paso a José Giacone y Paulo Wanchope.

​Sin duda alguna, el banquillo morado vive uno de sus momentos más críticos en medio de exigencias de su afición por volver a los títulos tras un año completo de sequía.

Técnicos del Saprissa del 2019 a la fecha:

Vladimir Quesada (2017-2019)

Walter Centeno (2019-2021)

Roy Myers (2021)

Mauricio Wright (2021)

Iñaki Alonso (2021-2022)

Jeaustin Campos (2022-2023)

Vladimir Quesada (2022-2023)

José Giacone (2023-2024)

Paulo Wanchope (2024 - 2025)

Vladimir Quesada (2025- )





​







