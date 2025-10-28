Tres nombres clave para Saprissa en la próxima ventana de fichajes
Los morados manejan tres casos de veteranos que deberán resolver una vez finalizado el Torneo de Apertura 2025.
Erick Lonis habló sobre tres jugadores que tienen en vilo a la afición del Saprissa.
Se trata de Mariano Torres, David Guzmán y Luis Javier Paradela.
Los primeros dos se mantienen con el equipo, mientras que el cubano milita actualmente en Europa, como parte del U Craiova 1948 Club Sportiv de la Liga I de Rumania.Tanto Mariano Torres como David Guzmán finalizan contrato en diciembre y aún no hay claridad sobre su futuro, pese a ser pilares del proyecto tibaseño.
“Con Mariano y David, que vencen contrato en diciembre, no vemos la edad, vemos el rendimiento. Viendo más allá, vemos los resultados físicos y son top. La gente ve la edad, pero nos enfocamos en el rendimiento”, explicó Lonis.
Acerca del cubano, el dirigente morado explicó su situación y dejó abiertas las puertas de la institución para un eventual regreso del atacante.
“A Javier se le vence el préstamo en diciembre y hemos estado en contacto con él y su equipo. Luego de una operación ya vuelve a jugar y hemos estado conversando. El préstamo tiene una opción de compra y esperamos a ver qué decide el equipo de Rumania. Si puede, se quedará en Europa, que es lo que quiere, y si regresa, estamos esperándolo con los brazos abiertos”, concluyó Lonis.