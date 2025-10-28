Tres nombres clave para Saprissa en la próxima ventana de fichajes

Erick Lonis habló sobre tres jugadores que tienen en vilo a la afición del Saprissa.

Se trata de Mariano Torres, David Guzmán y Luis Javier Paradela.

Los primeros dos se mantienen con el equipo, mientras que el cubano milita actualmente en Europa, como parte del U Craiova 1948 Club Sportiv de la Liga I de Rumania.Tanto Mariano Torres como David Guzmán finalizan contrato en diciembre y aún no hay claridad sobre su futuro, pese a ser pilares del proyecto tibaseño.

“Con Mariano y David, que vencen contrato en diciembre, no vemos la edad, vemos el rendimiento. Viendo más allá, vemos los resultados físicos y son top. La gente ve la edad, pero nos enfocamos en el rendimiento”, explicó Lonis.

​Acerca del cubano, el dirigente morado explicó su situación y dejó abiertas las puertas de la institución para un eventual regreso del atacante.

“A Javier se le vence el préstamo en diciembre y hemos estado en contacto con él y su equipo. Luego de una operación ya vuelve a jugar y hemos estado conversando. El préstamo tiene una opción de compra y esperamos a ver qué decide el equipo de Rumania. Si puede, se quedará en Europa, que es lo que quiere, y si regresa, estamos esperándolo con los brazos abiertos”, concluyó Lonis.





