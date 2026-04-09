¿Torneo de 10, 12 o 14 equipos? Esto fue lo que se discutió en reunión de presidentes

El presidente de Saprissa, Roberto Artavia, conversó en Teletica Deportes Radio sobre la reunión que sostuvieron representantes de clubes este miércoles en el que se tocó el tema de la cantidad de equipos en el próximo torneo.

Artavia explicó que no se puede mover la cantidad de clubes en tanto existan procesos abiertos y apelaciones en curso en el caso de Guanacasteca y Santos ante el Tribunal de Conflictos Deportivos del Icoder.

—¿Cuántos equipos deben haber en el próximo torneo?



Nosotros preferimos francamente 10, creo que podrían ser 12 como en los últimos años, siempre y cuando se tomen otras disposiciones para abrir el tiempo suficiente para que compita la Selección Nacional, para que se dé la preparación y los jugadores tengan descanso adecuado. Si vamos a 12 equipos hay que sacrificar otro espacio de competencia, qué es lo que se podría sacrificar, vendría por el lado del Torneo de Copa.



—¿Se tiene mayor competencia con 10 equipos?



Cada partido se vuelve más atractivo en ese sentido, han mejorado taquillas promedio y eso a los equipos nos gusta, con 12 también se puede lograr y Saprissa tiene una asistencia constante con picos cuando hay clásicos y finales y para otros equipos es atractivo para mejorar su economía.



—¿Algún representante de clubes llevó la idea de tener 14 equipos?



Solo uno y, obviamente, por un tema de confidencialidad y respeto no lo voy a mencionar, hubo uno y otro que estaría dispuesto, los demás de 10 o máximo de 12.

Ir a 12 no se puede tomar de golpe porque hay apelaciones en marcha en el Icoder y un Tribunal Contencioso Administrativo, hay que esperar esas resoluciones. Se mandó una consulta legal sobre qué podemos hacer en ese sentido si se puede 12 en julio o si va a ser imposible considerarlo.



—¿Se valora un torneo largo?



El torneo largo de cuatro vueltas de todos contra todos, tuvo apoyo inicial de uno de los miembros de la directiva, pero luego por razones económicas, calidad de espectáculo, programaciones y capacidades de asistencia en la economía de aficionados, se pensó que era mejor mantener apertura y clausura.



—¿Hay alguna posibilidad de llegar a algún acuerdo y que se solucione lo de Santos y ADG?



Imagino que posibilidad habrá alguna, pero la probabilidad es bajísima, los clubes irán hasta las últimas consecuencias, pero en leyes y finanzas todo es posible, se ajustan leyes y posible sí es, pero probable francamente, no.



—¿Se eliminará la regla de minutos Sub-21?



Esto es una regla que obviamente tiene su razón de ser, pero es complicada cuando tenemos Sele Sub-17, Sub-21, Sub-23 y entonces le estamos quitando a los equipos los jugadores que posiblemente llenarían ese cupo en el primer equipo. Ya se analizó y Juan Carlos Loaiza, presidente ejecutivo de Unafut, comunicará las decisiones al respecto.