Tomás Rodríguez: "Vengo a aportar mi talento, esfuerzo y sacrificio"

El nuevo delantero de Saprissa, el panameño Tomás Rodríguez, ya está en el país y deja muy en claro a qué viene.

Repasamos sus declaraciones:

Llegada y motivación

“Una nueva experiencia para mí, una nueva aventura. Creo que vengo con mucha ambición, muchas ganas de aportar mi granito de arena al equipo y estoy muy contento”.

Historia morada y aspiración a ser campeón

“Es uno de los equipos más campeones de Centroamérica y yo no he tenido la posibilidad de ser campeón”.

Mentalidad competitiva

“Saprissa siempre está peleando finales y yo tengo mucho tiempo que no peleo una. Vengo con esa mentalidad, vengo a un equipo grande y vengo con esa convicción de ser campeón”.

Compañeros e institución

“Estoy muy feliz de jugar con Fidel, ya con Newton en Panamá, y estoy muy contento de venir a formar parte de esta institución”.

Estilo del fútbol costarricense

“Venir a un fútbol rápido, dinámico aquí en Costa Rica, creo que me va a ir muy bien por mis cualidades”.

Aporte personal

“Como te dije, yo vengo a aportar mi talento, vengo a aportar esfuerzo y sacrificio”.

Presión y responsabilidad

“Sé que la camiseta del Saprissa pesa, pero creo que con mis cualidades, mostrando mucho sacrificio y mucho esfuerzo, voy a hacer las cosas de la mejor manera”.