Tomás Rodríguez llega a Costa Rica para explorar fichar con Saprissa

El delantero panameño Tomás Rodríguez arribó este martes a Costa Rica con el objetivo de buscar concretar su fichaje con el Deportivo Saprissa, de cara al torneo de Clausura 2026.

El atacante pertenece al Sporting San Miguelito y es seleccionado nacional de Panamá.

Rodríguez podría vestirse de morado para el próximo campeonato, luego de que se cayera una oferta que tenía del Olimpia de Paraguay.

Durante este 2025, el delantero disputó el torneo de la Conmebol Libertadores, lo que forma parte de su recorrido reciente a nivel internacional.