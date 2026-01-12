Tomás Rodríguez asegura que venir a Saprissa “siempre fue la primera opción”

Nuevamente, Saprissa firmó a un delantero panameño, esto pese a la mala experiencia que tuvo el semestre anterior con Gustavo Herrera y el lesionado Newton Williams.

Se trata del panameño Tomás Rodríguez, quien aprovechó su presentación para aclarar que la primera opción siempre fue Saprissa, esto pese a también había una oferta del Olimpia de Paraguay.

“Saprissa siempre fue la primera opción. Luego apareció lo de Olimpia, pero esto es fútbol y ahí estaban las negociaciones, pero mi decisión fue venir acá a Saprissa. Estoy feliz de estar acá y espero aprovecharlo de la mejor manera”, explicó el delantero proveniente del Monagas FC de la primera división de Venezuela.

Incluso, aseguró que cuando salió lo de Olimpia, ya tenía varias conversaciones avanzadas con los morados.

“Las negociaciones con Saprissa estaban mucho más avanzadas y, como jugador, me correspondió tomar una decisión, y quise venir a Saprissa. Fui yo quien decidió que quería jugar acá”, explicó a los medios.

Pero, entonces, ¿qué inclinó la balanza por venir a Saprissa y no buscar seguir en el fútbol sudamericano?

El propio delantero de 26 lo dejó muy claro y de forma contundente.

“Yo no he tenido la posibilidad de ganar un título aún en mi carrera y esa fue una de las cosas que me motivó a venir acá a Saprissa, sé que es un equipo grande, un equipo ganador, esperemos en este semestre levantar la copa”, explicó.

Dentro de las curiosidades con el fichaje de Rodríguez, fue que el ariete estuvo un día antes de visita para conocer las instalaciones del club tibaseño, algo muy particular y que no se ve mucho en los fichajes del fútbol tico.

“No había tenido la oportunidad de estar acá y me comentaron que si quería sentir la posibilidad de poder venir a ver las instalaciones, a ver el estadio, que me sorprendió mucho el estadio, me comentaron que el estadio casi siempre se llena en los partidos y creo que me gustó mucho eso, vine prácticamente a hacer eso, a ver las instalaciones, a ver todo lo que hay acá en Costa Rica y creo que me gustó bastante”, aseveró.

Tomás Rodríguez, Bancy Hernández y Javier Paradela tendrán que esperar su permiso de trabajo para poder integrarse de lleno al equipo, aunque el Saprissa explicó que este trámite ya está en proceso.

​



