Todo lo que debe saber del Banderazo Navideño del Saprissa
Los morados juegan este domingo en casa, a partir de las 4 p. m., ante Liberia
Este domingo, el Deportivo Saprissa tendrá su tercer Banderazo Navideño.
Esta actividad une el espíritu navideño con el fútbol, en un evento que busca convertirse en tradición. Repasamos a continuación todos los detalles del esperado lanzamiento de peluches.
¿A quién se beneficia?
A la Asociación Obras del Espíritu Santo. De acuerdo con los morados, se busca “fortalecer y beneficiar a dicho ente y así cambiar cientos de vidas en esta época festiva”.
Lanzando peluches
Saprissa aclara los siguientes puntos: el peluche no debe ser bélico, se puede comprar en cualquier lugar y en el estadio habrá venta de los mismos.
“Eso sí, es importante llegar con tiempo a nuestro estadio, ya que los peluches deben lanzarse antes del inicio del juego contra el Municipal Liberia. Es decir, debés llegar a la cancha antes de la salida de los equipos y, únicamente, lanzar el peluche cuando el animador de nuestro reducto lo indique”, explicó el equipo.