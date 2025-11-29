Todo lo que debe saber del Banderazo Navideño del Saprissa

Este domingo, el Deportivo Saprissa tendrá su tercer Banderazo Navideño.

Esta actividad une el espíritu navideño con el fútbol, en un evento que busca convertirse en tradición. Repasamos a continuación todos los detalles del esperado lanzamiento de peluches.

¿A quién se beneficia?

A la Asociación Obras del Espíritu Santo. De acuerdo con los morados, se busca “fortalecer y beneficiar a dicho ente y así cambiar cientos de vidas en esta época festiva”.

Lanzando peluches

Saprissa aclara los siguientes puntos: el peluche no debe ser bélico, se puede comprar en cualquier lugar y en el estadio habrá venta de los mismos.

“Eso sí, es importante llegar con tiempo a nuestro estadio, ya que los peluches deben lanzarse antes del inicio del juego contra el Municipal Liberia. Es decir, debés llegar a la cancha antes de la salida de los equipos y, únicamente, lanzar el peluche cuando el animador de nuestro reducto lo indique”, explicó el equipo.