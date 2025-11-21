Tercer uniforme de Saprissa inspirado en Batman: Vea aquí todos los detalles

El Deportivo Saprissa presentó la noche de este jueves su tercer uniforme, un homenaje al murciélago, nombre histórico con el que se conoce al distrito de San Juan de Tibás, con nada más y nada menos que Batman.





"Gracias a un acuerdo de licenciamiento con Warner Bros. Discovery, el Deportivo Saprissa se convierte en el primer equipo de fútbol del planeta en presentar un uniforme 100% inspirado en Batman. Una alianza histórica que exalta el ADN competitivo del club más grande de Centroamérica", informó el cuadro morado en un comunicado de prensa.



“Valiente por Siempre” es la frase que resume la esencia del Saprissa y este uniforme.



La tercera equipación estará disponible desde este viernes y contará por primera vez con dos versiones, casa (color negro) y visita (color blanco).



"Gracias a Kappa, la institución vuelve a diseñar sus propios uniformes, eligiendo a Batman como figura central por encarnar uno de los valores más importantes que han definido la historia del club: la valentía", añade el texto suministrado por el cuadro morado.

Precios:

Versión normal: ₡51.900 colones.

Versión niño: ₡25.900 colones.‍

