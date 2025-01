Tercer uniforme de Saprissa está nominado como uno de los más lindos del mundo

El sitio especializado en valoración y novedades de uniformes deportivos Footy Headlines nominó a la tercera camiseta del Saprissa como una de las mejores del mes de diciembre.

La camisa verde con dorado destaca al lado de la de clubes internacionales como la del AC Milan, la de la selección de Dinamarca, Parma de Italia y Rayados de México, entre otras.

Usted puede votar por la camiseta de los morados ingresando a este link Best Football Kit of December 2024 - Vote Now - Footy Headlines.

Esta indumentaria alternativa está inspirada en la historia de los porteros del Deportivo Saprissa a lo largo de su historia.