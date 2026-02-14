Técnico de Puntarenas revela cómo vive el plantel la venta fallida del equipo

El técnico de Puntarenas, César Alpízar, reveló cómo el club deportivamente no se ha visto afectado por la situación administrativa que rodea a la institución con el tema de no darse la venta a empresarios mexicanos.

Los porteños golearon 1-4 a Liberia por campeonato nacional, 3-0 a Herediano por Copa y el pasado viernes derrotaron 1-0 a Pérez Zeledón.

"Lo que me toca a mí es trabajar la parte deportiva y concentrarme en esto. Obviamente que la estabilidad administrativa hasta cierto punto nos toca, nos afecta a nivel emocional", comentó Alpízar tras la victoria frente a los generaleños.

Alpízar manifestó que la clave ha sido mantener un objetivo en común y concentrarse en lo que les toca: jugar.

"El equipo siempre se ha mantenido firme, con el norte claro, enfocado en lo que nos toca a nosotros, que es jugar, más allá de lo que está pasando, nosotros tenemos que competir, tenemos que tratar de hacer las cosas lo mejor posible", añadió.

Este jueves la Junta Directiva porteña brindó un comunicado de prensa en el que indicó que hubo un incumplimiento en el pago por parte del grupo azteca de Manuel Velarde, mientras que el empresario azteca publicó un comunicado de prensa en el que destacaba que aún había aprobación por parte del Comité de Licencias y que se rompió el acuerdo de forma unilateral.

Los porteños son sextos con ocho puntos y un balance de dos triunfos, dos empates y tres derrotas. En la siguiente fecha, Puntarenas FC visitará a Sporting FC.