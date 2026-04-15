Técnico de Panamá responde sin tapujos sobre el Mundial para Tomás Rodríguez y Fidel Escobar

El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, respondió sin tapujos cómo está el tema del Mundial para los jugadores de Saprissa, Tomás Rodríguez y Fidel Escobar.

Christiansen tuvo una amplia entrevista con el periodista Yashin Quesada para su canal de Youtube Yashin Quesada y despejó muchas dudas.

El técnico indicó que tanto Fidel como Tomás están en una lista de grandes jugadores a seguir para ir al Mundial y analizó cada paso por separado.

Específicamente sobre Fidel, indicó que ya recuperado de su lesión en la espalda, puede pujar por un puesto.

"Tenemos una lista larga de jugadores que hacemos seguimiento, igual que Tomás Rodríguez. Fidel es otro jugador que tenemos, le seguimos, sabíamos los de los 10 minutos (que jugó contra Liberia), hemos estado en conversación con él, cómo estaba entrenando, su peso, le hacemos seguimiento, lo que necesitamos es que se ponga las pilas, que juegue, que sume minutos y que compita a nivel exigido para selección", comentó Christiansen.

Al consultársele si en la cabeza de él estaba Fidel, respondió: "Sí, por supuesto, Fidel ha sido un fijo en las convocatorias, si él está al 100% como lo hemos tenido últimamente, podría tener un hueco, ahora mismo nos tiene que demostrar mucho más".

Eso sí, Thomas fue enfático en que "si tengo que dar la lista hoy no entraría". "No tiene ritmo, que es lo que necesitamos, no queremos un jugador que aguante 10 minutos".

"Si él empieza a jugar, si en los entrenamientos va a tope, si hace entrenamiento individualizado para ponerse a tono, puede llegar, en sus manos está y por supuesto en el del entrenador ponerlo y darle minutos", añadió.

Por su parte, sobre Rodríguez, el jefe del banquillo de la Selección de Panamá analizó su presente en el cuadro morado y también se refririó al penal que falló en la derrota ante Liberia (1-2).

"Tomás tuvo esa oportunidad de irse a Olimpia (de Paraguay), también no puedo opinar de algo que pasó en el fondo. Ceder el balón para que hiciera el penal ha sido un gesto bonito, el que lo tira es el único que puede fallar. Tiene que jugar, olvidarse de esa situación y pensar en lo que viene, mentalizarse", expresó el timonel sobre Rodríguez. También, Yashin le preguntó puntualmente si Tomás es candidato para ir al Mundial y respondió: "Está en la lista grande igual que Fidel".

Esa "lista grande", el seleccionador de Panamá debe afinarla para los convocados finales a la cita mundialista.

Los panameños enfrentarán en la Copa del Mundo a Ghana, Croacia e Inglaterra en Grupo L.