Técnico de Panamá opinó sobre nuevo delantero de Saprissa y su respuesta no le gustará a los morados

Al seleccionador nacional de Panamá, Thomas Christiansen, le preguntaron en conferencia de prensa sobre el nuevo atacante de Saprissa, Tomas Rodríguez y el tema que se habló mucho en suelo panameño en la previa de su arribo al fútbol tico, ya que tenía una oferta del Olimpia de Paraguay.

—Quería preguntarle por Tomás Rodríguez... se habló de que se iba a Olimpia de Paraguay y termina en Saprissa. ¿Qué opinión le merece que vaya al Saprissa y muchos de repente dicen que dio un paso atrás porque era Sudamérica?

Ante esa consulta, Christiansen respondió: "La verdad es que tengo poca información de lo que ha pasado internamente, quizás Olimpia, bueno, parecía, sobre el papel, un sitio mejor que el Saprissa, pero bueno, también hay que tener respeto al trabajo de Saprissa, lo importante es que juegue, que evolucione, que sea importante en su equipo y eso le va a hacer mejor jugador y buscar ir a más".

La S se quedó sin competencia internacional mientras que los paraguayos estarán en Copa Sudamericana.

Lo cierto del caso es que los saprissistas se hicieron de un buen jugador. Rodríguez ya debutó con Saprissa en el 2-2 frente a Puntarenas FC. Ingresó de cambio al 63' y tuvo destacadas acciones que generaron muchas faltas cerca del área.

Panamá se prepara para los amistosos contra Bolivia y México. Incluso, el estratega tomó en cuenta a Gustavo Herrera, quien jugó con los morados el pasado semestre.