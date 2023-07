Supercopa le salió carísima a Orlando Sinclair y Yeltsin Tejeda

-Al jugador Orlando Sinclair con tres partidos de suspensión y una multa de 125.000 colones por ser culpable de conducta violenta al golpear a un adversario y configurarse la agravante de no estar en disputa el balón.



-Al asistente técnico Ricardo Arguedas Baldí con un partido de suspensión y una multa de 75.000 colones por protestar decisiones arbitrales.



-Al club con una multa de 100.000 colones por el ingreso de objetos no permitidos al estadio (bombas de humo).



-Al club con una multa de 100.000 colones por no destacar las zonas amarillas.



Herediano



-Al jugador Yeltsin Tejeda Valverde con tres partidos de suspensión y una multa de 125.000 colones por ser culpable de conducta violenta al golpear a un adversario y configurarse la agravante de no estar en disputa el balón.



-Al club con una multa de 50.000 colones por retrasar el inicio del encuentro.