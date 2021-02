Orlando Sinclair es parte de la nueva camada de jóvenes que buscarán hacerse un sitio en el Saprissa en el nuevo proceso transitorio al mando de Roy Myers.



En este torneo acumula 65 minutos en cuatro partidos del Clausura 2021 y declara que está listo para aprovechar cada oportunidad que le otorguen.

“Estoy preparado para responder dentro de la cancha. Creo que me ha ido bien, he puesto un par de asistencias, todavía no se me ha dado el gol, pero sé que con el trabajo que vengo haciendo tarde o temprano va a caer, no me desespero con eso”, indicó el ariete de 22 años.

Sinclair jugó a préstamo con el segundo equipo del New England Revolution de Estados Unidos para volver a Tibás, donde espera por fin consolidarse.

“Me tocó salir dos años para terminar de formarme, tal vez había mucho delantero de renombre y Manfred lo venía haciendo muy bien, entonces creo que fue la mejor opción”, expresó.

Formado en ligas menores, Sinclair se siente cómodo en punta y asegura tener una competencia sana con Ariel Rodríguez, de quien aprende siempre.

“Sé que Ariel tiene mucha experiencia y lo que trato es aprender de él y de otros como Colindres, Bolaños (…) Para mí lo que cuenta es tomar buenas decisiones dentro de la cancha y aportarle al grupo, con asistencias, con pases clave y si me toca anotar trataré de hacerlo, al final si ganamos lo hacemos todos”, detalló.

También se refirió a la llegada de Myers al banquillo para lo que resta del certamen, una persona de la que recuerda una anécdota muy especial.

“Cuando me tocó debutar recuerdo que venía saliendo del entrenamiento y fue él quien me avisó que habían hablado y tenía que estar preparado, entonces creo que me conoce muy bien y me tiene mucha confianza, tanto a mí como a todos los jóvenes”, concluyó.