Sinclair: "Cómo voy a hacer goles si no juego, hay muchos periodistas que no ven eso y hablan por hablar"

El delantero de Saprissa, Orlando Sinclair, sacó pecho luego de convertirse en el goleador del equipo con cuatro tantos.

Sinclair goza de regularidad desde la llegada del técnico Vladimir Quesada y con esos minutos en cancha también llegaron los tantos.

El atacante acumula cuatro tantos y cuatro asistencias, por lo que se ha convertido en un referente en el ataque al tener incidencia en ocho de los 21 goles que ha marcado el club.

"Bueno creo que se habla mucho de más a veces, se hablaba que no hacía goles, pero cómo hacer goles si no juego primero que nada. Creo que hay muchos periodistas que no ven eso y hablan por hablar, deberían de ver la cantidad minutos y la participación de gol ,siempre lo digo es muy alta y no se toman el tiempo de ver eso antes de hablarlo", comentó Sinclair.

Además, el ariete morado indicó que su buen momento se atribuye a "la confianza", pues esperaba "que me dieran una seguilla de partidos para demostrar mi calidad".

La clave, según el futbolista, es no salirse del área y esperar su momento: "Tengo que estar ahí preparado para rematar que sé la calidad de pasadores que tenemos, que me van a poner de cara al marco y yo tengo que aprovechar".

Sinclair es el centrodelantero titular de la S y ha sido clave en la red en las últimas presentaciones del equipo.