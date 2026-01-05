¡Sin tapujos! Erick Lonis contesta todo lo que el saprissismo quiere saber

En cada mercado de fichajes surgen muchas informaciones sobre el Deportivo Saprissa y esta vez no es la excepción. Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo del Monstruo, contestó todas las dudas sobre el club.

En los 90 Minutos por la Vida, Lonis habló con Teletica Deportes Radio sobre todos los temas que están en el aire.

Salida de Gustavo Herrera y Nicolás Delgadillo: Ya nosotros llegamos a un acuerdo con Gustavo y con Nicolás, yo creo que acuerdo en muy buenos términos. Ambos, sobre todo Gustavo, tiene ofertas de diferentes clubes, vamos a ver tanto club panameño que va a jugar Copa Centroamericana de campeones, interés de parte de la MLS, de un equipo brasileño, vamos a esperar porque nosotros tenemos una excelente relación con el club San Miguelito, que es el dueño de la ficha y que nos ha dado toda la confianza para nosotros mantener negociaciones con estos equipos.

Paso de Gustavo Herrera: Porque tal vez se fichó con alta expectativa, pero al final no va a dar el rédito que se esperaba. ¿Qué balance hacen ustedes como fichaje de Gustavo? Pero díganme una cosa, yo les pregunto a ustedes, ¿Cuántos jugadores de la Liga, de Heredia, no han dado lo que se espera? Porque es la obsesión que tienen con el muchacho. La Liga también ha sacado jugadores, ¿no? Hay algunos.

¿Qué es la obsesión con el muchacho de 19 años? Tal vez no le fue bien, le pesó mucho, empezó con mucho ímpetu, pero hay otros jugadores en otros equipos con mayor cartel, con mayor salario, no les ha ido bien y han salido del equipo y yo no veo por qué tanto drama con el tema.

Talento: Nosotros somos un equipo que tiene mucha demanda de jugadores. Digamos, nosotros hemos negociado a Dax Palmer, a la segunda división de un equipo español, con pocos partidos en primera, eso habla del talento.

Más salidas al extranjero: Estamos cerca de llegar a un acuerdo con un par de jugadores también de divisiones menores, que usted no les puede decir que no porque van a préstamo, a ligas donde se pueden desarrollar. Entonces nosotros tenemos esa combinación y si hoy vieron, bueno, los dos arqueros vienen de divisiones menores con los que vamos a hacer frente al torneo, pero también los centrales, los corderos, Kenneth González, Woodley, Carvajal, ha sido una gran cantidad de jugadores de talento. Algunos van a quedar en el equipo, otros van a ir a préstamo, algunos a nivel nacional y otros a nivel internacional.



Pero la combinación de esa Saprissa debe ser esa, ser un equipo que pelea por el título, ser un equipo que promueve jugadores y ser un equipo que también tiene jugadores consolidados para que son los que llevan el peso cuando se pelea el campeonato.

Porteros: Yo creo que nosotros le vamos a dar la confianza que se han ganado tanto Isaac como Abraham, son muy buenos arqueros. Bueno, ya vieron tal vez a Isaac en el partido de hoy. Abraham es lo mismo, de hecho nosotros tuvimos una oferta por Abraham para el fútbol canadiense y decidimos dejarlo porque son proyectos del equipo y nosotros les vamos a dar su oportunidad. Creo que hemos armado un equipo con más confianza de lo que encontramos hace seis meses y la venida de otro arquero es porque viene a cumplir el cupo de arquero. Tenemos también a Bayron Mora, que es un arquero de menos de 20 años que posiblemente va a jugar en otro equipo para formarlo y así tener tres, cuatro arqueros a disposición.

Defensa central: No lo creemos, porque si ustedes vieron, hoy jugó Thiago y Matías Cordero. Son jugadores de selección, titulares en la selección, son 23 campeones. Los vieron hoy con la personalidad que tuvieron, entonces ellos van a tener su espacio.

Creemos que es un puesto que nosotros podemos cubrir perfectamente.

Fichajes: No, no está cerrada todavía. Repito, nosotros tenemos ofertas por jugadores nuestros, y eso ustedes saben que la ventana se cierra en enero y a veces cuando un jugador se le presenta una oportunidad y el jugador quiere salir, es muy difícil impedírselo.



Newton Williams: No, ustedes saben que la lesión del ligamento cruzado desde un año y él tiene 4 o 5 meses. A él le quedan todavía 4 meses más de recuperación, pero ya el avance en la recuperación es bastante positivo.

Portero Mainor Alvarez: La llegada de Minor Álvarez, en caso de que se dé, porque todavía no se ha dado. Primero, yo vuelvo a aclarar esto una y otra vez. Mira, nosotros vamos a arrancar dándole la oportunidad a nuestros dos arqueros que han estado con nosotros en los últimos torneos que es Abraham Madrid y Isaac Alfaro, porteros muy profesionales, porteros que tienen todas las características de arqueros internacionales, trabajan mucho, son de ADN saprissista y tienen todas las capacidades para hacer frente a esta temporada.

Si viene un tercer arquero es porque nosotros tenemos que cumplir el cupo de tres arqueros y ese arquero que venga va a venir a pelear la titularidad como es normal en el Saprissa y también me gusta hablar del tema de Bayron Mora, que es un arquero también con muchísima proyección que posiblemente vamos a concretar el préstamo para que él vaya a jugar y tener tres arqueros jóvenes de mucho potencial que le van a asegurar al Saprissa los próximos diez años de tres arqueros de gran nivel y el caso del arquero que venga pues posiblemente va a ser un arquero con experiencia que va a venir a pelear la titularidad con ellos como cualquiera.

Randall Leal y si estuvo en los planes: No, no realmente no. No, nosotros, tal vez para dejarlo claro, nosotros a no ser que sea una situación como por ejemplo la de Esteban a no ser que sea una situación de lesión, nosotros las contrataciones las hemos tenido dando seguimiento desde hace cuatro meses, no solamente yo sino que tenemos un grupo de gente que están entrenadores de divisiones menores, está el cuerpo técnico de la primera edición, está Enrique Rivers, está Víctor Umaña y nosotros tenemos una gran cantidad de datos que nos da nuestro metodólogo Luis Restrepo, nosotros venimos analizando videos, hablando con los jugadores, viendo partidos desde hace aproximadamente cuatro meses.

A no ser que sea una oportunidad comprobada es que hacemos contrataciones de último momento, pero lo de Randall Leal no, es un buen muchacho él nos pidió entrenar con nosotros, después él mismo nos pidió dejar de entrenar y tenía oportunidad en otro equipo y le deseamos la mejor de las suertes.

Más salidas: Las posibles salidas, ofertas. Tenemos ofertas sobre la mesa, sobre jugadores nuestros y en eso me gusta ser claro entonces a veces de la noche a la mañana se presenta una oferta que le llega al jugador y nos llega a nosotros es una buena oferta, es una oportunidad de crecimiento y en esas condiciones es imposible decirle que no a un jugador que está tras su sueño de jugar a nivel internacional.