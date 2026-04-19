Siga aquí el clásico: Liga y Saprissa llegan necesitados de victoria

El clásico nacional de este domingo a las 5 p. m. en el Morera Soto despierta muchas pasiones por todo lo que se juega.

Saprissa busca no perder sus últimos cartuchos de pelear por el liderato, mientras la Liga mantener vivas sus aspiraciones del cuarto puesto y con eso entrar en semifinales.

Los morados son segundos con 27 puntos, a siete del Herediano, que está en la cima.

Por su parte, los liguistas son quintos con 22 unidades, a cuatro del Cartaginés y a cinco de Liberia y Saprissa.

Luego de este partido solo quedarán seis puntos en disputa en la fase regular.

Disfrute del encuentro en transmisión en vivo por Teletica Radio en el siguiente enlace: https://www.teleticaradio.com/.



