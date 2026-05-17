Siga acá las acciones del partido de vuelta de la final entre Herediano y Saprissa

Este sábado puede haber campeón. Si Herediano le da vuelta al marcador global, que está 2-1 a favor de Saprissa, levantará la copa 32. Si los morados defienden la ventaja, obligarán a disputar una gran final.

Así llegan los equipos al juego de esta noche, que tendrá el pitazo inicial a las 8 p. m. en el Carlos Alvarado.



El Herediano informó que, debido a que el "Rosabalito" se encontraba en el 95% de su capacidad, y en coordinación con la Fuerza Pública, el ingreso al estadio se cerró las 7 p. m.



"Esta medida responde a criterios de seguridad y busca salvaguardar el bienestar de todos los asistentes", indicaron,



Los florenses confían en una racha que inició en el 2023. En el juego de ida de la final del Apertura de ese año, los saprissistas llegaron al reducto rojiamarillo y ganaron. Después de ese partido, en el cara a cara solo ha habido victorias locales.

Siete veces Saprissa ha llegado al Carlos Alvarado. Cayó en seis ocasiones y solo rescató un empate. Herediano se ha mostrado fuerte en casa y eso forma parte de la apuesta para este sábado.

Todos los detalles de este encuentro los puede seguir en Teletica Radio.