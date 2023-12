Sergio Gila: "Otros títulos nos ha dolido no ganarlos, pero este es el grande que todos quieren"

"Yo creo que hay que considerar que el torneo nacional es el más importante en el calendario y el balance es récord de puntos, récord de goles, hemos sido supersólidos y hemos ganado la semifinal de ida 0-2, eso no te lo da un título y es el gran premio del torneo", comentó Gila, a Teletica Deportes Radio.

Y agregó: "Si no lo conseguimos, la valoración no sería buena, pero si conseguimos el tricampeonato sería un éxito porque es el título que todo el mundo quiere aquí, hay otros títulos que nos ha dolido no ganarlos, pero este es el grande que todos quieren".