Sergio Gila: "Me preocupa mucho toda la persecución que estamos teniendo"

El gerente deportivo de Saprissa, Sergio Gila, salió en defensa de Mariano Torres sobre lo que él considera ya es una persecución en su contra.

"He leído, a mí sinceramente, de todo lo que deriva el tema de Mariano Torres, a mí me preocupa mucho, toda la persecución que estamos teniendo, venimos de un acto que se produjo el año anterior, un acto que él no hizo, se nos intentó atacar para sacar a nuestro jugador de las finales, se acusa, no pasó nada y ahí queda", comentó Gila.

Y agregó: "En la pasada Recopa, pasó lo que pasó,Horacio (Elizondo) ha hablado justificando lo que pasó y aún así se genera mucho ruido con todo eso, cuando eres un equipo tetracampeón van a intentar debilitarte los rivales y nosotros no tenemos que caer en eso, no me gusta el foco en torno a él, nosotros nunca lo haríamos, somos un club elegante y nosotros eso nunca lo haríamos y salimos en defensa de Mariano Torres que se intenta ganar el prestigio que se ha ganado en la cancha. Para nosotros es nuestro líder y nuestro jugador clave, por más que intenten, nosotros le vamos a dar el cariño que s emerece.



Las acciones que comentas que pasó en el campo, yo no las valoro porque no se nos permite y nosotros no tenemos que valorar eso, para eso hay una sanción, no hemos querido que rebajen la sanción, asumimos lo que los expertos digan. No me gusta que se condicionen los arbitrajes. Es algo innegable, es algo promovido por otros lados, es algo que no nos gusta, no ponemos el punto de mira en otros equipos para que el árbitro esté pendiente de algunos jugadores. No nos gusta todo lo que se está hablando en torno a Mariano para buscar ventajas deportivas en otros aspectos.







Horacio Elizondo, presidente de la Comisión de Arbitraje, defendió, este viernes, al jugador de Saprissa Mariano Torres, quien protagonizó una acción con el línea William Chow, en el pasado partido de la Recopa ante Alajuelense.



En medio del anuncio de la instalación del VAR en Costa Rica, Teletica.com aprovechó la oportunidad para pedir una reacción de Elizondo sobre esa acción, pues aunque se dio el 17 de julio, el jerarca del arbitraje no se había referido al respecto.



Elizondo utilizó este ejemplo para brindar su punto de vista: "Si pasara que un jugador empuja a otro y el afectado no reacciona, ¿cuál sería la decisión que tome el árbitro? Ahí solo le sacaría amarilla a la figura que cometió el empujón, ¿por qué cambiaría con la figura del árbitro?".



El jerarca del arbitraje indicó que a los árbitros se les ve "como personas majestuosas" y que "no se les puede tocar", pero que "son de carne y hueso".



"Si fuera entre un jugador y otro sería tarjeta amarilla, no sé qué cambia con que fuera hacia el árbitro, que tiene una distinción especial, que los ponen a los árbitros como personas majestuosas, que no se les puede tocar o decir nada, no, no, son seres humanos, son de carne y hueso", explicó Elizondo.



Y agregó: "Incluso hay una cuestión involuntaria que hizo Chow que ya se la hemos corregido, que fue poner el banderín sobre las costillas, yo quisiera verte a vos como jugador y un poco desbordado emocionalmente, que si te toca alguien de esa manera, esto no quiere decir que esté bien o mal, no entraré en ese lugar, puede provocar una reacción y sacarte la mano porque me está molestando".



Por último, Elizondo fue claro en su punto de vista: “Sacarle la mano de esa forma no le veo nada de malo y nosotros no debemos hacer eso”.