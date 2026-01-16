¿Serán titulares los extranjeros en el Saprissa ante Herediano? Vladimir Quesada lo aclara

Saprissa pasa la página del Puntarenas FC y ahora se perfila en su primer gran reto del Clausura 2026: el Herediano.

El técnico Vladimir Quesada explicó algunas dudas para este partido que la afición morada se hace, como por ejemplo, si el panameño Tomás Rodríguez y el nicaragüense Bancy Hernández serán titulares tras su debut el martes.

Además, si habrá o no cambio en la portería que defendió Abraham Madriz.

-¿Estará Fidel Escobar para este partido ante los rojiamarillos?

Ha presentado en los últimos días desde la final, un pequeño problema físico debido a un golpe, está muy bien y está haciendo entrenamientos individuales y colectivos, sobre todo individuales con el readaptador físico. Esperamos ver hoy cómo ha evolucionado y hoy tomaremos una decisión con respecto al partido de mañana,

-¿Habrá cambio en la portería o seguirá Abraham Madriz en la titularidad?

Muy bien, tuvo una buena actuación el martes pasado e irá a competir por un puesto para el partido de mañana junto a los tres guardametas.

-¿Cómo analiza el calendario de partidos para este arranque de torneo?

Yo no comprendo cuando ustedes dicen que es un inicio complicado, porque a Saprissa siempre es complicado independientemente del rival, siempre será complicado. Los rivales siempre van a proponer su mejor versión, ellos siempre quieren complicarnos las cosas.

-¿Javier Paradela podrá estar para este compromiso?

Muy bien, está feliz de estar acá y se le nota. Él es un gran profesional y siempre tiene una gran disposición hacia el entrenamiento, uno le nota sus emociones, por lo menos lo que nos deja ver. Está entrenando bien y estamos a la espera de que se ordene todas sus cosas legales para que pueda participar de lleno en los entrenamientos.

-¿Qué opina que aún no puedan ganar en el Carlos Alvarado?

Son cosas del fútbol, aunque en los últimos partidos que hemos ido allá hemos sacado buenos resultados, pero nos falta ganar. Herediano en la mayoría de partidos ha sacado su ventaja allá y nosotros queremos revertir esas situaciones, mañana será un lindo día para poder revertirlo. Esperamos un gran partido ante un equipo muy bien dirigido y conformado. Esperamos hacer una buena presentación que para nosotros sería ganar.

-Vladimir, volverá a enfrentarse a José Giacone tras más de dos años sin hacerlo, además nunca ha perdido ante él. ¿Qué opina de volver a verse las caras?

Lindo. Con él y Diego tenemos todos aquí una larga historia de trabajo, juntos y con más de 10 años de trabajo en divisiones menores, son de la casa saprissista y los conocemos bien, mis respetos. Será un gusto poder enfrentarlos nuevamente y mañana poder saludarlos personalmente, son grandes trabajadores y les tenemos mucho estima.

-¿Veremos un Saprissa más agresivo?

Siempre somos agresivos independientemente de quién salte al terreno de juego o no. Lo fuimos el martes y también en el pasado, aun con 10 buscamos el arco y el fútbol nos devolvió lo que los jugadores ofrecieron en el terreno de juego. Seremos fuertes y más agresivos. En las últimas temporadas hemos sido los más goleadores del torneo y eso es un reflejo de esto.

-¿Cómo potenciar a Marvin Loría, pues al muchacho le ha costado en los últimos juegos?

Haciéndolo entender que tiene grandes condiciones, que no por nada fue un jugador de ocho o 10 años fuera del país en la MLS y haciéndole entender que tiene grandes talentos y destrezas para deleitarnos con sus jugadas y cambios de ritmo y eso es importante. Hablando con él y dándole la oportunidad que lo demuestre en el terreno de juego.

-¿Los extranjeros podrían ser de la partida, los casos de Bancy Hernández y Tomás Rodríguez?

Puede ser. Como siempre lo digo, nunca voy a decir el 11 que saltará al terreno de juego, pero ambos mostraron en pocos minutos por qué la comisión técnica que hizo un gran trabajo de evaluación en mucho tiempo desde la llegada de Erick Lonis y revisamos muchos currículums y entre ellos escogimos a ellos. Por algo fueron referentes en sus equipos anteriores y ambos en sus selecciones nacionales, no les pesó saltar al terreno de juego acá en el Saprissa. Ellos, al igual que el resto, competirán por un lugar en la alineación.

-¿Cómo analiza a este Herediano?

Está muy bien dirigido por ahí se empieza, pero es un equipo que mantiene una estructura o una gran cantidad de jugadores y eso los hace más fuertes y obviamente son jugadores de primer nivel y por eso esperamos un partido muy difícil y deben esperar un partido difícil para nuestros rivales también. Normalmente son buenos partidos.

-¿Cómo aumentar la fortaleza mental para mañana?

Debemos crecer, creo que el resultado, si no la demostración de garra y pundonor, destrezas y derroche técnico y táctico, eso nos debería hacer que lleguemos más fortalecidos al partido de mañana, pero para mí es más importante lo mental y en eso soy reiterativo con nuestros jugadores y eso es lo más importante que hay dentro de la preparación de un futbolista.

-¿Hay una urgencia por la victoria tomando en cuenta que no pasó del empate en la primera fecha?

Al ser un torneo con menos equipos es un torneo más rápido, pero mucho más competitivo, es importante no dejar puntos en el partido. En este momento todos los que perdimos y empatamos ya no tenemos puntaje perfecto y eso en un torneo con tan pocos equipos y tan rápido es peligro y lo podemos haber visto en alguno de los equipos tradicionales que le sucedió y no entró a las fases finales y no queremos que nos pase eso.

-Jefferson Brenes apenas suma 11 minutos por campeonato. ¿Qué pasa con el jugador? ¿Le falta algo para ser titular?

Jefferson ha trabajado muy bien, como el resto de jugadores. Siempre lo digo, el grupo tiene una ética profesional hacia el trabajo increíble y no excluyo a ninguno y, por lo contrario, todos lo hacen e impregnan a jugadores de divisiones menores de cómo hay que presentarse a los entrenamientos. A él no le ha tocado por decisiones de fútbol, por decisiones técnico-tácticas, pero es un jugador importante y que tenemos en cuenta y que siempre compite por un puesto.



