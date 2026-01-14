¿Será el titular? Este es el portero que eligió Vladimir Quesada para el debut en el Clausura 2026

Saprissa despejó una duda en su portería, al menos para el arranque del Torneo de Clausura 2026.

Para su primer partido ante Puntarenas FC, el técnico Vladimir Quesada se inclinó por Abraham Madriz bajo los tres palos, esto por encima de Isaac Alfaro y del propio veterano Minor Álvarez.

La duda en el arco llega después de que el portero Esteban Alvarado, el titular la campaña pasada, anunciara su retiro del fútbol y el club apostara por Álvarez como refuerzo.

Además, cabe resaltar que en el once estará Ricardo Blanco de arranque y el regreso de Rachid Chirino en ataque.

El nicaragüense, Bancy Hernández y el panameño, Tomás Rodríguez, estarán en el banquillo y podrían debutar, luego de quedar habilitados esta misma tarde.

El 11 del Saprissa es el siguiente:

1️⃣1️⃣ ¡VAMOS SAPRISSA! 💜🔥 Así jugaremos el primer partido del Campeonato Nacional 🔥 pic.twitter.com/TAA2ZuC32X — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) January 14, 2026

El partido arrancará a las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa.



