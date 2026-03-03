Seis en seis para Hernán Medford: La clave de este nuevo Saprissa

El Deportivo Saprissa de Hernán Medford va seis de seis, marcha invicto y unió al monstruo de mil cabeza: afición y jugadores.

El 11 del equipo es muy claro, pero elevó el nivel. Con Medford nadie tiene el campo asegurado y eso es señal de competencia. Incluso, la suplencia también dio dosis de mejoría.

Once fijo

Foto: Deportivo Saprissa

Lo primero que hizo Medford y compañía fue establecer una base:

Abraham Madriz; Gerald Taylor, Pablo Arboine, Kendall Waston, Joseph Mora (ahora Jorkaeff Azofeifa), Sebastián Acuña, David Guzmán, Mariano Torres; Bancy Hernández, Luis Paradela y Tomás Rodríguez (el pasado domingo Ariel Rodríguez).

Acá se aprecia que las variantes en un once son mínimas, Azofeifa por Mora por lesión. Con Jorkaeff es interesante el caso, la regularidad le ha caído bien, jugó muy bien en el clásico, salió entre aplausos y de esa manera cambió las críticas y silbidos por muestras de cariño de la grada.

El otro caso es el de los atacantes Ariel y Tomás, puede jugar cualquiera. Ninguno ha desentonado.

Llegadas﻿

Luis Javier Paradela. Saprissa

Las contrat aciones del equipo han servido y dado peso a una ofensiva que parecía carecía de pegada.

El arribo del nicaragüense Bancy Hernández, el cubano Luis Javier Paradela y el panameño Rodríguez pe rmitió mayor poderío en ofensiva.

Ariel y Orlando Sinclair suelen esperar su turno en el banquillo o como sucedió ante Guadalupe que Ariel fue estelar y Tomás suplente. Sin embargo, es un cambio no de sistema si no de hombre por hombre, posición por posición. No hay mucho ajedrez en eso.

Un cuerpo técnico con mucho carácter

Foto: Deportivo Saprissa

Medford es el técnico, pero no está solo. Acompañado de un staff con un sello de mucho coraje y carácter como Geiner Segura, José Raúl Ovares, Marco Herrera y Marlo Tulbovitz le ha permitido a Hernán complementar su estilo con el de ellos.

La sinergia se ve y es pública y notoria. Incluso, Geiner fue tentado por un interés desde el fútbol de Nicaragua y no se marchó.

Comienzan a levantar la mano poco a poco

﻿ Foto: Deportivo Saprissa ﻿

Los hombres de la banca también deben hacer su trabajo: Ariel, Azofeifa, Jefferson Brenes, Gerson Torres, son los cambios más regulares en el equipo y ya comienzan a pujar por levantar la mano poco a poco.

Han pasado por críticas, pero por ejemplo: Ariel dio el gol del triunfo en el clásico, la regularidad ha mostrado un mejor Azofeifa, y Jefferson y Gerson suman minutos en la suplencia.

El que no ha tenido ese chance por una lesión es Marvin Loría.

¿Qué sigue?

Guadalupe FC ante Saprissa

Medford lo dejó claro tras el triunfo en Guadalupe (0-2), el objetivo es el liderato. Actualmente, la S está a un punto del Team, 18 frente a 19.

Muy pronto ambos clubes se verán las caras en La Cueva. El juego será el domingo 8 de marzo a las 5 p. m.

Antes, los rojiamarillos enfrentarán a Guadalupe y los morados a Sporting FC, pero todo podría indicar que del partido entre ambos saldrá el líder general.



