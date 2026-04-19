¿Seguirá Marcelo Tulbovitz en Saprissa? Esto responde

El preparador físico del Deportivo Saprissa, ​​Marcelo Tulbovitz, aseguró que el juego de este domingo ante Alajuelense "un clásico muy importante" y que es "muy respetuoso" de este tipo de partidos.

En la previa del clásico, en la transmisión de Teletica Deportes Radio, Tulbovitz respondió una consulta sobre el cierre de su contrato en mayo.

"Veremos qué pasa, no voy a esquivar, lo tendré que hablar algún día, ahora yo quiero disfrutar de algo divino que es un clásico, vence en mayo, se verá", contestó.



Además, Tulbovitz señaló que el club aspira "a llevar bien a las instancias finales", pero dejó claro que primero el equipo debe clasificar.

Al ser consultado si las cargas físicas cambian cuando hay un torneo de 10 equipos o 12, Tulbovitz señaló que no y que incluso a él le agradaría un torneo con más equipos.

"Nadie tiene la verdad comprada ni absoluta, me preguntas a mí y me parecen pocos (10 equipos). Uruguay tiene 16, no sé si es lo mejor, pero cuanto más competencia, mejor desarrollo para los jugadores", añadió.

Sobre el estado físico del panameño Fidel Escobar, el preparador físico de la S indicó que "después de cuatro meses jugó una gran final, mis respetos, tiene jerarquía".