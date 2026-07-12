Sebastián Padilla es nuevo jugador de Saprissa

Tal y como lo adelantó Teletica.com esta semana, Sebastián Padilla es nuevo jugador del Deportivo Saprissa, luego de que el Municipal Liberia no obtuviera el aval para competir en Primera División.

El equipo morado lo dio a conocer la tarde de este domingo por medio de un comunicado de prensa.

Padilla firmó un contrato por tres años; es decir, seis torneos cortos.

El volante, oriundo de Barrio San Gerardo de Bagaces, debutó en la máxima categoría con Municipal Liberia.

Poco a poco se abrió campo en el equipo dirigido por el paraguayo Saturnino Cardozo y se convirtió en figura preponderante en el equipo. Con los liberianos, Padilla disputó 54 partidos oficiales.

"La incorporación de Sebastián Padilla responde a la visión del Deportivo Saprissa de seguir fortaleciendo su proyecto deportivo con futbolistas jóvenes de alto potencial, impulsando su desarrollo dentro de la institución y proyectándolos hacia el máximo nivel del fútbol nacional e internacional", destacó el club en su página web.