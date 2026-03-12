Sebastián Acuña ya fue operado y este es el tiempo que estará fuera

El morado, Sebastián Acuña, fue operado con éxito este jueves según informó el Deportivo Saprissa.

A volante de contención se le realizó una artroscopia de su rodilla izquierda.

“A Acuña se le realizó una reparación del menisco interno y una reparación de ligamento colateral medial. La operación fue todo un éxito”, informó el club en un comunicado.

Acuña se lesionó el pasado 1° de marzo durante el partido ante Guadalupe FC en el Coyella Fonseca.

Justo empezando el partido, el jugador Gerald Taylor cayó encima de su rodilla dentro del área en un cobro de esquina lo que provocó una ruptura de menisco.

El jugador iniciará su rehabilitación de forma inmediata y su tiempo de recuperación será de aproximadamente tres meses.



