¿Se va Juan Carlos Rojas de Saprissa? Esto dice el dirigente

El presidente de Saprissa, Juan Carlos Rojas, publicó, a través de su cuenta de X, un mensaje muy claro para la afición morada en medio de los rumores sobre su posible paso al costado de la presidencia de la institución.

El mes de agosto, Rojas cumplirá casi 14 años de ocupar el puesto.

Mensaje completo de Juan Carlos Rojas

Hola morados. Quiero ser muy transparente con ustedes para evitar rumores o chismes: desde hace un tiempo he estado reflexionando si continuar o no en la Presidencia de Saprissa.



Ha sido uno de los mayores honores de mi vida, pero también una responsabilidad que exige una entrega intensa y desgastante en lo personal, familiar y profesional. Me tomaré algunos días o semanas para meditarlo con mi familia, conversarlo con mis socios, y valorar si tengo la energía y el balance necesario para seguir.



Lo único claro para mí es el profundo amor y respeto que siento por esta institución y su gente. Aún no he tomado una decisión, pero ante las especulaciones, prefiero que lo escuchen directamente de mí. Gracias siempre por su cariño y comprensión