¿Se retirará Mariano Torres si Saprissa gana la 40?

“No he hablado con Mariano de ese tema, no es para hablarlo ahora mismo. Yo ahora lo veo para más años, ya está en su decisión si se quiere retirar o no. Hablar de eso no es positivo para nadie, espero ganar la 40, la 41, la 42 y seguir ganando. Tocará ganar la 40, hablarle e intentar convencerlo. No es algo que hayamos conversado con él en este momento ni es algo que lo vemos q cortó plazo, respondió Gila.