Se confirma la salida de Gustavo Herrera del Saprissa

En el Deportivo Saprissa ya perfilan el plantel para enfrentar el Clausura 2026, por lo que este viernes Erick Lonis actualizó la situación de varios jugadores.

Lo primero fue confirmar que Gustavo Herrera se marcha de la institución.

“Lo de Gustavo, ya llegamos a un acuerdo para su salida; las condiciones las estamos negociando. Lo hemos venido negociando de forma conjunta con Sporting San Miguelito. Nosotros creemos que él necesita un mejor lugar donde se sienta más cómodo para desarrollarse”, explicó Lonis.

Otro tema tratado fue el futuro de Warren Madrigal, que está en la MLS.

“Esperamos dar noticias favorables para él y para el fútbol nacional en los próximos días”, indicó el miembro del Comité Deportivo del Saprissa.

Otro futbolista cuyo futuro se dará lejos de Tibás es Mauricio Villalobos.

“Mauricio Villalobos es un caso atípico. Tiene un contrato de préstamo negociado antes de nuestra llegada y permite que Santa Ana pida la salida para venderlo y prestarlo a otro equipo”, indicó Lonis.

Este pedido ya se hizo por parte de Santa Ana y el atacante continuará su carrera en otra oncena.

Lonis también confirmó la llegada de Rachid Chirino y el posible regreso de Javier Paradela, tras su paso por el fútbol de Rumanía.