17 de octubre de 2022, 9:43 AM

Un clásico enfrenta a dos históricas instituciones, coloca a la hinchada frente a frente ante un nuevo capítulo: tocar la gloria o las típicas chotas que se dan tras un partido de esta envergadura.

Todo amante del fútbol sabe que el reloj se detiene para ver un Real Madrid-Barcelona, Boca-River, Inter de Milán-AC Milan, América-Chivas, Liverpool-Manchester United, Manchester United-Manchester City, Bayern Múnich-Borussia Dortmund, entre otros. El de Costa Rica es Saprissa contra Alajuelense, una cita ahora dispareja, según los datos: con el triunfo del pasado viernes, los morados aumentaron a 31 la ventaja de victorias sobre los rojinegros.

Históricamente, los saprissistas contabilizan 134 victorias, mientras los manudos 103. Se han registrado 105 empates entre ambos combinados.

Incluso, el día del último juego, en el estadio Ricardo Saprissa se pudieron observar pancartas de "Se busca rival para clásico nacional".

En Teletica.com le consultamos a protagonistas que han escrito esta enconada, pero dispar historia. ¿Se acabó el clásico nacional entre Saprissa y Alajuelense?

Pablo Izaguirre, exjugador de la Liga, afirmó que esta rivalidad "nunca va a terminar" y, aunque se amplíe la ventaja, "siempre será el clásico".

"Esto no acabará, el clásico siempre va a ser este, siempre será así. He escuchado esta pregunta, pero la respuesta es que no. El clásico encierra la rivalidad porque son los dos equipos más grandes del país", comentó Izaguirre.