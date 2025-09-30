Saprissista Gustavo Herrera anota en Mundial Sub-20

El atacante panameño Gustavo Herrera marcó un gol en el Mundial Sub-20,que se realiza en Chile.

Herrera cerró de cabeza para concretar el 1-1, momentáneo, ante Ucrania. El juego está empatado tras finalizar el primer tiempo.

El delantero acumuló también dos asistencias en la Copa del Mundo, en el debut de su selección, en la derrota 3-2 frente a Paraguay.

El canalero aún no ha podido celebrar con la camiseta morado, aunque con los suyos parece haber encontrado su mejor estado de forma.