Deportivo Saprissa
Saprissista Gustavo Herrera anota en Mundial Sub-20
El delantero de Saprissa y de la Selección de Panamá marcó el 1-1, momentáneo, ante Ucrania.
El atacante panameño Gustavo Herrera marcó un gol en el Mundial Sub-20,que se realiza en Chile.
Herrera cerró de cabeza para concretar el 1-1, momentáneo, ante Ucrania. El juego está empatado tras finalizar el primer tiempo.
¡GOOOOL PANAMEÑOO🇵🇦⚽️!— FEPAFUT (@fepafut) September 30, 2025
Gustavo Herrera de cabeza empata el partido para #PanamáSub20🇵🇦.
⏱️3️⃣6️⃣’ de partido.
🇵🇦1-1🇺🇦
🏟️ Elías Figueroa
📺 @deportes_rpc, @tvmaxdeportes, @TigoSportsPA #MásPanameñosQueNunca🇵🇦
El delantero acumuló también dos asistencias en la Copa del Mundo, en el debut de su selección, en la derrota 3-2 frente a Paraguay.
El canalero aún no ha podido celebrar con la camiseta morado, aunque con los suyos parece haber encontrado su mejor estado de forma.