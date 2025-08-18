Saprissismo aún espera al delantero que dijeron Lonis y Wanchope

El saprissismo espera el fichaje del delantero que buscaban Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo, y Paulo Wanchope, director técnico.

Esto había manifestado Wanchope en conferencia de prensa el pasado 8 de agosto:

—¿Con la llegada de Escoe se cierra el mercado?

Estamos con la idea de traer otro jugador. Es un jugador joven, que sí visualizamos que le va a dar rédito al Saprissa. Hay que tener el balance necesario. Hay que tener mesura a la hora de ascender a un jugador.

—¿Todavía valora un delantero más?



Fui muy claro de que vamos a buscar un delantero. Estamos en eso.

Por su parte, Lonis también indicó que seguían en la búsqueda de un goleador.

"La contratación de Escoe no excluye otro jugadormás formado. Hemos venido buscando un delantero, trajimos a Newton, pasó lo que pasó. Nosotros estamos buscando otro delantero. Estamos buscando un 9 muy de área, pero que también juegue por fuera y que sea goleador", indicó Lonis en el Youtube de Deportemascr el pasado 11 de agosto, tras una entrevista con el periodista Josué.

El cuadro morado tiene en su delantera a Ariel Rodríguez, Orlando Sinclair, el panameño Gustavo Herrera y el recién llegado Marcos Escoe. El atacante canalero Newton Williams sufrió una lesión en la rodilla derecha que lo dejó fuera todo el torneo.