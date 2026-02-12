Saprissa ya utilizó a sus tres porteros este semestre

La transición en el arco del Saprissa, tras el retiro de Esteban Alvarado, va encaminada. Los morados ya le dieron minutos a sus tres porteros y uno se perfila como el titular.

A pesar de que este semestre los tibaseños han tenido dos técnicos, Vladimir Quesada y Hernán Medford, ha quedado claro que Abraham Madriz es la opción a futuro. El joven de 21 años ha defendido el arco morado en cada uno de los partidos del Clausura.

Los tibaseños han tenido una defensa que genera dudas y han permitido ocho dianas en contra, pero Madriz ha demostrado temple bajo los tres palos.

Con Medford, los otros dos porteros que han sumado minutos en cancha son el veterano Minor Álvarez y el joven Isaac Alfaro.

El timonel aprovechó el cruce con Carmelita por los cuartos de final del Torneo de Copa para que estos tuvieran ritmo de cancha.

En Tibás, Álvarez dejó el marco en cero, mientras que Alfaro recibió dos tantos en la casa verdolaga, pero se mostró sólido y tuvo un par de lances para demostrar su talento.

Medford ha sido claro sobre la importancia de generar competencia entre sus jugadores, y la portería es un ejemplo de esto.

“Sí, cada quien se gana su puesto. Estoy contento con cada uno de ellos, los vamos a necesitar a todos, a los jóvenes también. Ya que estamos en esto, queremos ir a ganarla”, concluyó, haciendo referencia al Torneo de Copa.