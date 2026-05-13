Saprissa ya sabe lo que es ser campeón obligando a una gran final

Saprissa enfrenta una ardua labor desde este miércoles, en busca de una misión que ya ha logrado antes, pero que es complicada de conseguir.

Los morados buscarán frenar al Herediano para dejarse la segunda fase del torneo y obligar así a la disputa de una gran final.

La misión de alargar a cuatro partidos la disputa por el título no es nada nuevo para los morados, que lograron coronarse así en tres ocasiones.

La primera de ellas fue en la temporada 1993-94, cuando alcanzó el título 19 al vencer en dos series seguidas a Alajuelense.

Los morados se impusieron 1-0 en la ida de la final de fase y luego empataron 1-1 en el Morera Soto para alargar a dos partidos más.

Ya en la gran final derrotaron 2-0 a la Liga y se coronaron campeones pese a perder 2-1 en la ida para un global de 3-2.

La dosis la repitió en la temporada 1997-98.

Aquella vez remontaron en el Morera Soto pese a caer 0-1 en la ida en Tibás y se trajeron un 2-0 que les permitió frenar el título manudo.

Ya en la gran final, se impusieron en ambos partidos por 2-1 en La Cueva y un 1-3 en Alajuela (2-5 el global) para levantar así su estrella 21.

Finalmente, la última vez que lo consiguieron ocurrió en el Torneo de Apertura 2022 ante Herediano.

El primer partido en el Ricardo Saprissa quedó igualado 1-1 y los morados frenaron la fiesta rojiamarilla en el Coyella Fonseca al imponerse 1-0 con un gol de Orlando Sinclair.

Ya en la final, el Saprissa sacó ventaja de 2-0 en su cancha y, pese a caer en Guadalupe, logró alzar el título 37 en su historia.

Por lo que levantar el título viniendo desde atrás es algo que los morados ya saben hacer, pero que ante la solidez del Herediano esta temporada será aún más difícil de lograr.

Títulos del Saprissa tras ganar dos series seguidas (segunda fase y gran final):

Temporada 1993-94 ante Alajuelense

Final de fase

Saprissa 1-0 en Tibás

Alajuelense 1-1 en Alajuela

(Global 2-1)

Gran Final

Saprissa 2-0 en Tibás

Alajuelense 2-1 en Alajuela

(Global 2-3)

Los morados consiguieron el título 19.





Temporada 1997-98 ante Alajuelense

Final de fase

Saprissa 0-1 en Tibás

Alajuelense 0-2 en Alajuela

(Global 2-1)

Gran Final

Saprissa 2-1 en Tibás

Alajuelense 1-3 en Alajuela

(Global 2-5)

Los morados consiguieron el título 21.





Torneo de Apertura 2022 ante Herediano

Final de fase

Empate 1-1 en Tibás

Saprissa 0-1 en el Coyella Fonseca, Guadalupe

(Global 2-1)

Gran Final

Saprissa 2-0 en Tibás

Herediano 1-0 en Guadalupe

(Global 2-1)

Los morados consiguieron el título 37.



