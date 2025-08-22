Saprissa y la búsqueda de su 9: "Nosotros necesitamos un delantero de peso"

Fiel a su estilo y sin mucho rodeo: así fue como Erick Lonnis, miembro del Comité Deportivo de Saprissa, habló sobre la búsqueda del delantero.

Lonnis fue directo: "Nosotros necesitamos un delantero de peso".

En su llegada al país, luego de que el club cayera ante el Independiente de Panamá (1-0), Lonnis manifestó que "estamos haciendo un enorme esfuerzo en buscar un número 9 que se adapte a nuestras necesidades y que nos aporte lo que buscamos".

Además, dejó claro que el atacante debe ser extranjero, pues "aquí no hay, si alguien tiene uno que me avise".

"El tema con los extranjeros es que hay que contratar por video y referencia y eso no es tan rápido. Usted tiene que verlo, tiene que ir, el fútbol nuestro ha invertido y perdido muchísimo dinero en contrataciones que no dan la talla, cuántos extranjeros no han pasado por los equipos grandes y algunos no han ni debutado", expresó Lonis.

Al administrativo morado se le preguntó si el nuevo refuerzo será delantero o se reforzará otra posición, pero Lonis insistió en que debe ser un artillero.

"Con un delantero estamos bien, tenemos a Fidel, Waston, Arboine, Duarte, Guzmán, Mora, que anda en un nivel superlativo, Kenay, tenemos a Jefferson, Acuña, tenemos jugadores muy buenos, qué está pasando, eso golpea un poco, nosotros necesitamos un delantero de peso, al estilo de Newton, de Saborío", añadió.



Los morados tienen en ataque al panameño Gustavo Herrera, a Marcos Escoe, Ariel Rodríguez y Orlando Sinclair. El canalero Newton Williams se lesionó y tuvo que ser operado de la rodilla derecha.