Saprissa y Alajuelense empatan en Tibás y la serie está abierta

Saprissa y Alajuelense empataron 2-2, por lo que la final de fase del Apertura 2025 quedó abierta y el cruce se decidirá este sábado.

El partido fue una montaña rusa de emociones. Con los héroes del Mundial de Clubes en el estadio, los locales salieron con el acelerador a fondo. El equipo del Macho Ramírez hacía agua y no tenía el balón.

Eso sí, el dominio de la S no se traducía en peligro.

Cuando el central Josué Ugalde decretó ocho minutos de reposición, era imposible imaginar lo que iba a suceder.

Primero fue Orlando Sinclair, quien abrió el marcador con un remate de cabeza en el área para vencer a Washington Ortega.

Era el 45+3’.

Tres minutos después, de la nada —porque en ataque La Liga había sido un fantasma—, apareció Kendall Mitchell. El atacante cortó de derecha a izquierda y puso el balón en el palo contrario para un golazo.

El gol despertó a Alajuelense y dejó a los tibaseños buscando respuestas, que no encontraron. Lo que vivieron fue otro tanto manudo, esta vez de Alejandro Bran al 45+11’, con la colaboración de Esteban Alvarado, quien volvió a fallar.

En la segunda parte, los entrenadores movieron los banquillos. Vladimir Quesada, en búsqueda de la chispa que despertara a sus pupilos, y Ramírez intentó mantener la presión y encontrar la manera de acercarse a sentenciar la serie.

Bajo esta dinámica cayó el 2-2. Esta vez, quien no respondió bien fue Washington Ortega, y el que remató fue Fidel Escobar.

Corría el minuto 65 y, de ahí en adelante, ambos equipos se enfrascaron en una lucha con más nervio que técnica, pero el marcador no se movió más.

Ahora habrá que esperar al sábado, cuando La Liga busque levantar la 31 o Saprissa intente llevar la definición del certamen a la gran final.