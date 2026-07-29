Saprissa vuelve a la Copa Centroamericana con una gran deuda

La Copa Centroamericana es una deuda para Saprissa. Mientras Alajuelense suma tres títulos consecutivos, los morados solo alcanzaron los cuartos de final en las ediciones de 2023 y 2024.

Para muchos equipos, ese sería un registro más que aceptable. Sin embargo, para los tibaseños, acostumbrados a pelear por todos los títulos, ese rendimiento se queda corto.

"El equipo viene con la consigna de ganar la Copa Centroamericana. Todos los entrenadores van a decir lo mismo. Somos el equipo más ganador de Centroamérica y tenemos esa presión", comentó Hernán Medford.

El primer rival jugará por primera vez un torneo de Concacaf.

Se trata de Umecit FC, un equipo nacido en la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, que compite desde 2020.

El conjunto panameño selló su boleto tras clasificarse como el segundo mejor equipo de la tabla general durante la temporada 2025-26 de la Liga Panameña de Fútbol.

El debut será ante uno de los grandes de Centroamérica, aunque Saprissa atraviesa una sequía tanto en el ámbito nacional como en el internacional. En casa no gana el torneo de Primera División desde el Clausura 2024, pese a conquistar una copa local en ese periodo, mientras que fuera del país su último título internacional fue la Liga Concacaf de 2019.

El partido se disputará en el Estadio Universidad Latina, en Penonomé, a las 6 p. m.