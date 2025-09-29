Saprissa viajó a Chile a darle seguimiento a Gustavo Herrera en Mundial Sub-20

El Deportivo Saprissa le da seguimiento al panameño Gustavo Herrera en el Mundial Sub-20.

Enrique Rivers, miembro de las divisiones menores del club, está en Chile para estar cerca de Herrera y también con el objetivo de desarrollar relaciones internacionales.

En suelo chileno, Rivers se encontró con el exjugador morado, el argentino Andrés Imperiale, quien hoy es representante de jugadores.

La presencia de Rivers fue confirmada por el cuadro morado.

El Deportivo Saprissa con presencia en el Mundial Juvenil Sub 20 de Chile 2025, desarrollando relaciones internacionales y dándole seguimiento a nuestro jugador Gustavo Herrera 🫱🏻‍🫲🏼



En esta fotografía compartimos con el Morado Andrés Imperiale 💜 pic.twitter.com/bsYjcfd3zs — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) September 29, 2025

Herrera fue titular y jugó los 90 minutos en la derrota panameña 3-2 ante Paraguay. El delantero morado brindó dos asistencias.

Su siguiente participación en el torneo será este martes a las 2 p. m. frente a Ucrania.

De momento, Panamá se ubica en el tercer lugar del Grupo B de la competición.