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Saprissa viaja rumbo a Panamá para su debut en Copa Centroamericana

Los morados enfrentarán este martes al joven equipo UMECIT.

Saprissa viaja hacia Panamá/Prensa Saprissa
Saprissa viaja hacia Panamá/Prensa Saprissa
Por José Fernando Araya 27 de julio de 2026, 9:59 AM

Saprissa ya viaja rumbo a Panamá para preparar lo que será su debut en la Copa Centroamericana 2026. 

Los morados enfrentarán este miércoles al joven equipo de UMECIT por el grupo C, un club que apenas tiene siete años de fundación. 

Para este partido, Saprissa viaja con todo su arsenal completo y destaca la presencia de Mariano Torres, quien no pudo estar en el primer juego del campeonato ante Pérez Zeledón por expulsión, y los jóvenes Mathias Elizondo y Fabricio Urbina, quienes tuvieron minutos en la apertura del torneo local. 

Este partido será este miércoles 29 de julio a las 6 p. m. en el estadio Universidad Latina en Penonomé, Panamá. 

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