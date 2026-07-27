Saprissa viaja rumbo a Panamá para su debut en Copa Centroamericana

Saprissa ya viaja rumbo a Panamá para preparar lo que será su debut en la Copa Centroamericana 2026.

Los morados enfrentarán este miércoles al joven equipo de UMECIT por el grupo C, un club que apenas tiene siete años de fundación.

Para este partido, Saprissa viaja con todo su arsenal completo y destaca la presencia de Mariano Torres, quien no pudo estar en el primer juego del campeonato ante Pérez Zeledón por expulsión, y los jóvenes Mathias Elizondo y Fabricio Urbina, quienes tuvieron minutos en la apertura del torneo local.

✈️ Rumbo a Panamá 🇵🇦 Este es el plantel que viaja para enfrentar el miércoles nuestro debut en Copa Centroamericana 💜 pic.twitter.com/e3GgSBuSBz — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) July 27, 2026

Este partido será este miércoles 29 de julio a las 6 p. m. en el estadio Universidad Latina en Penonomé, Panamá.

¡TODO LISTO! ✅ Vamos los Morados 😈 pic.twitter.com/1fSnnisAax — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) July 27, 2026



