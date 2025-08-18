Saprissa viaja a Panamá sin Mariano Torres

El Deportivo Saprissa viaja hacia Panamá sin Mariano Torres.

El volante solo jugó 45 minutos este domingo ante Liberia y fue sustituido por una molestia en uno de sus tobillos.

“Se quedó con hielo en el tobillo porque se lo dobló. Empezó de una vez la terapia y vamos a ver cómo evoluciona”, explicó el técnico Paulo César Wanchope ayer.

Este lunes los morados hicieron maletas para enfrentar al Independiente y llamó la atención la ausencia del argentino.

Esta es la lista de jugadores que forman arte de la comitiva para el partido por la Copa Centroamericana.