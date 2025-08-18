Deportivo Saprissa
Saprissa viaja a Panamá sin Mariano Torres
El volante solo jugó 45 minutos en Liberia este domingo
El Deportivo Saprissa viaja hacia Panamá sin Mariano Torres.
El volante solo jugó 45 minutos este domingo ante Liberia y fue sustituido por una molestia en uno de sus tobillos.
“Se quedó con hielo en el tobillo porque se lo dobló. Empezó de una vez la terapia y vamos a ver cómo evoluciona”, explicó el técnico Paulo César Wanchope ayer.
Este lunes los morados hicieron maletas para enfrentar al Independiente y llamó la atención la ausencia del argentino.
Esta es la lista de jugadores que forman arte de la comitiva para el partido por la Copa Centroamericana.
- Esteban Alvarado
- Abraham Madriz
- Isaac Alfaro
- Gerald Taylor
- Samir Taylor
- Kenay Myrie
- Joseph Mora
- Jorkaeff Azofeifa
- Kendall Waston
- Pablo Arboine
- Fidel Escobar
- Jefferson Brenes
- Sebastián Acuna
- Alberth Barahona
- Akheem Wilson
- Gerson Torres
- Dax Palmer
- Marvin Loria
- Ariel Rodríguez
- Mauricio Villalobos
- Marcos Escoe
- Orlando Sinclair
- Gustavo Herrera