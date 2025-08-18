EN VIVO

Saprissa viaja a Panamá sin Mariano Torres

El volante solo jugó 45 minutos en Liberia este domingo

Mariano Torres. Saprissa
Mariano Torres. Saprissa
Por Adrián Fallas |18 de agosto de 2025, 13:06 PM

El Deportivo Saprissa viaja hacia Panamá sin Mariano Torres.

El volante solo jugó 45 minutos este domingo ante Liberia y fue sustituido por una molestia en uno de sus tobillos. 

“Se quedó con hielo en el tobillo porque se lo dobló. Empezó de una vez la terapia y vamos a ver cómo evoluciona”, explicó el técnico Paulo César Wanchope ayer.

Este lunes los morados hicieron maletas para enfrentar al Independiente y llamó la atención la ausencia del argentino.

Esta es la lista de jugadores que forman arte de la comitiva para el partido por la Copa Centroamericana.

  • Esteban Alvarado
  • Abraham Madriz
  • Isaac Alfaro
  • Gerald Taylor
  • Samir Taylor
  • Kenay Myrie
  • Joseph Mora
  • Jorkaeff Azofeifa
  • Kendall Waston
  • Pablo Arboine
  • Fidel Escobar
  • Jefferson Brenes
  • Sebastián Acuna
  • Alberth Barahona
  • Akheem Wilson
  • Gerson Torres
  • Dax Palmer
  • Marvin Loria
  • Ariel Rodríguez
  • Mauricio Villalobos
  • Marcos Escoe
  • Orlando Sinclair
  • Gustavo Herrera

