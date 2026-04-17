Saprissa ubicó la copa en un lugar muy especial

El Deportivo Saprissa alzó el trofeo del Torneo de Copa el pasado miércoles al triunfar 1-3 ante Sporting en Liberia.

Los morados publicaron este viernes en sus redes sociales que la copa ya está en un lugar muy especial.

Se trata del Salón de Trofeos del Ricardo Saprissa, donde se puede observar el ADN más ganador del Monstruo.

Tras ganar este certamen, los morados se centran en el cierre de la fase regular del Clausura y buscar la 41.